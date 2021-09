LIVE Italia-Bielorussia 25-18 25-12 25-15, Europei volley in DIRETTA: gli azzurri dominano il match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.41 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni della sfida tra Italia e Bielorussia e buon proseguimento di serata.

15.38 L’Italia ha letteralmente dominato il match contro la Bielorussia. Un esordio estremamente convincente quello degli azzurri, al netto di un avversario nettamente inferiore a livello tecnico. Resta comunque una prestazione solida e di qualità per la prima partita di De Giorgi in panchina.

25-15 LA CHIUDE GALASSI CON UN GRAN PRIMO TEMPO!!!!!!

24-15 Grande parallela di Masnko.

24-14 Primo tempo di Galassi vincente. Dieci match point per gli azzurri.

23-14 ACEEEEEE PINAAAAAALIIIIII

22-14 Muro di Galassi su un attacco disastroso della Bielorussia.

21-14 Grande azione dell’Italia in contrattacco, Balaso alza per Michieletto che tira una fantastica pipe!

20-14 Meravigliosa difesa di Pinali e Lavia gioca un pallonetto delicatissimo.

19-14 Fuori di poco il servizio di Babkevich.

18-14 Ace di Babkevich.

18-13 In rete il servizio flottante di Anzani.

18-12 Ancora a tutto braccio Pinali e ancora mani fuori.

17-12 Ottimo primo tempo di Shkredau.

17-11 Difesa ottima dell’Italia e Pinali gioca un potentissimo mani fuori.

16-11 Out il servizio di Davyskiba.

15-11 Mani fuori di Davyskiba.

15-10 La Bielorussia restituisce il favore.

14-10 Lungo il servizio di Galassi.

14-9 ACEEEEEEEEE GALASSIIIIIII

13-9 Pipe appoggiata di Lavia, la difesa bielorussa si addormenta.

12-9 Pallonetto delicatissimo di Davyskiba.

12-8 Grande attacco in ricostruzione in parallela di Pinali!

11-8 Bravo Lavia a ridare fiato agli azzurri che devono ricominciare a macinare gioco e punti.

10-8 L’Italia non trova il punto sulla ricostruzione Davyskiba gioca il mani fuori.

10-7 Ace Mansko. De Giorgi chiama il primo time out del match.

10-6 Bolide di Pinali in parallela, palla lunga.

10-5 Il video check dimostra che la palla ha toccato la linea.

11-4 Mani fuori di Pinali!

10-4 Buon primo tempo di Pranko.

10-3 Un po’ di confusione poi Galassi mette giù a muro.

9-3 Pipe spettacolare di Davyskiba.

9-2 Sale altissimo Babkevich ma sbaglia completamente la diagonale.

8-2 MUROOOOOOOOOO GALAAAAAAAAAASSSSSIIIIIIII

7-2 Primo tempo vincente di Anzani.

6-2 Mansko trova il mani out.

6-1 MUROOOO PINALIIIIII

5-1 ACEEEEE MICHIELETTOOO

4-1 La Bielorussa pasticcia in attacco e regala il punto all’Italia.

3-1 Michieletto molto intelligente, tocca sulle mani del muro.

2-1 Babkevich passa tra le mani del muro.

2-0 Pipe spettacolare di Lavia.

1-0 Primo tempo vincente di Anzani.

INIZIA IL TERZO SET

25-12 L’ITALIA VINCE ANCHE IL SECONDO SET! DOMINIO AZZURRO

24-12 Che spettacolo l’attacco di seconda di Giannelli.

23-12 Errore al servizio di Pinali.

23-11 Bomba di Pinali in diagonale.

22-11 Mani out dei bielorussi.

22-10 Errore al servizio della Bielorussia.

21-10 Shkredau mani fuori.

21-9 Direttamente out l’attacco di Tsiushkevich.

20-9 Attacco di Pinali sopra le mani del muro.

19-9 Di poco largo il servizio di Giannelli.

19-8 Michieletto appoggia un controtempo sulle mani del muro.

18-8 Attacco perfetto degli azzurri, Giannelli regala un cioccolatino a Michieletto che mette giù una diagonale stretta da manuale.

17-8 Ace Bielorussia. Anzani sbaglia la ricezione.

17-7 Shkredau passa tra le mani del muro.

17-6 Gli azzurri difendono ancora e Pinali trova una meravigliosa diagonale lunga.

16-6 MONSTER BLOOOOCK GALASSIIII.

15-6 Di poco fuori il servizio di Lavia.

15-5 MUROOOOO GALAAASSIIIII

14-5 Errore al servizio di Babkevich.

13-5 Errore al servizio di Pinali.

13-4 Lavia piega le mani al difensore della Bielorussia.

12-4 Mani out di Babkevich.

12-3 Errore al servizio dei bielorussi.

11-3 Si sblocca la Bielorussia, primo tempo di Prasnko.

11-2 Fallo di palleggio dei bielorussi in confusione.

10-2 Primo tempo vincente di Anzani.

9-2 MONSTER BLOOOOCK PINAAAALIIII!!!!!

8-2 Gli azzurri difendono e in ricostruzione ci pensa Lavia.

7-2 MICHIELETTOOOOO DAI NOVE METRI!!!!

6-2 ACE MICHIELETTO!!!!!!

5-2 Michieletto difende in maniera meravigliosa in ricostruzione ci pensa Lavia.

4-2 Gli azzurri difendono ancora e Pinali tira un diagonale strettissimo.

3-2 Fantastica difesa di Michieletto e Balaso, Lavia bacia la riga in diagonale.

2-2 ACE MICHIELETTOOOO.

1-2 L’attacco di Pinali si insacca nel campo bielorusso.

0-2 Gli azzurri non riescono a chiudere e Babkevich trova una grande diagonale in ricostruzione.

0-1 Pipe vincente di Babkevich.

INIZIA IL SECONDO SET

25-18 PIPE DEVASTANTE DI MICHIELETTO!!!! L’ITALIA VINCE IL PRIMO SET.

24-18 Pallonetto vincente di Pranko.

24-17 Errore Bielorussia al servizio, sette set point per gli azzurri.

23-17 Shkredau beffa il muro con un buon mani fuori.

23-16 Michieletto bacia a riga in parallela.

22-16 Miskevich diagonale delicatissima che beffa il muro.

22-15 Miskevich disastro in diagonale.

21-15 Pinali sale in cielo e tira giù una vera e propria bomba.

20-15 Ancora un errore al servizio degli azzurri, in questo caso Galassi.

20-14 Bombaaa Pinaliiii! Diagonale profonda che affonda il ricevitore bielorusso.

19-14 Burau passa tra le mani del muro.

19-13 Errore al servizio di Lavia.

19-12 Lavia attacca in lungolinea e non lascia scampo agli avversari.

18-12 Balaso difende una palla clamorosa ma il contrattacco di Lavia finisce out.

18-11 Direttamente in tribuna il servizio della Bielorussia.

17-11 L’Italia difenda ma sbaglia in ricostruzione.

17-10 Lavia attacca sopra le mani del muro.

16-10 Mani out dell’attacco bielorusso.

16-9 Mani fuori estremamente intelligente di Pinali.

15-9 Davyskiba sale in cielo per deviare la palla.

15-8 Michieletto sfonda il muro avversario.

14-8 Parallela a tutto braccio di Pinali che termina out.

14-7 In rete il servizio di Galassi.

14-6 Bomba a tutto braccio di Pinali che affonda il ricevitore bielorusso.

13-6 Davyskiba è il più lesto a rete.

13-5 Errore al servizio Bielorussia.

12-5 Si interrompe con un errore la serie al servizio favolosa di Pinali.

12-4 Tsiushkevich disastroso in attacco, diagonale fuori di metri.

11-4 Inarrestabile Giannelli a muro!!!!!

10-4 MONSTER BLOCK DI GIANNELLIIIIIII. La Bielorussia non passa più!

9-4 Difesa straordinaria dell’Italia e Galassi trova un primo tempo potentissimo.

8-4 Diagonale di Miskevich che tira direttamente out.

7-4 MUROOOO GALASSIIII!!!

6-4 PINAAAAALIIIIIIIIIIII ANCORA ACEEEE!

5-4 ACEEEEEE PINALIIIIIIII

4-4 Ottimo primo tempo di GalassI.

3-4 Bolide di Davyskiba, deviato dal muro azzurro, palla out.

3-3 Bel primo tempo di Anzani!

2-3 Questa volta Michieletto forza l’attacco e sbaglia.

2-2 Bomba di Michieletto che si stampa giù.

1-2 Mani out di Kurash.

1-1 Muro di Giannelli dopo il pallonetto fallito dagli azzurri.

0-1 Scambio molto lungo chiuso in contrattacco dai bielorussi.

INIZIA IL MATCH

14.10 Mancano circa 5 minuti all’inizio del match.

14.07 I giocatori in campo per il riscaldamento.

14.02 La Bielorussia, almeno sulla carta non rappresenta un ostacolo insormontabile per gli azzurri.

13.57 Il tecnico azzurro ha creato un bel mix tra giovani ed esperti.

13.53 Inizia l’era di Ferdinando De Giorgi sulla panchina azzurra.

13.48 Buongiorno e benvenuti alla diretta live di Italia-Bielorussia, match d’esordio agli europei di volley.

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Bielorussia, match d’esordio degli azzurri agli Europei di volley 2021. Sarà la prima da CT per Ferdinando De Giorgi al quale è stato affidato il compito di rilanciare le sorti della nostra nazionale.

Una sfida che sulla carta vede gli azzurri partire ampiamente favoriti. Diverse novità rispetto alla nazionale vista alle Olimpiadi di Tokyo. Mancheranno, infatti, Ivan Zaytsev, che dovrà sottoporsi a un’operazione al ginocchio, Osmany Juantorena e Massimo Colaci che hanno detto addio all’azzurro.

De Giorgi potrà contare, però, su una compagine giovane e dal grande talento, a partire dal capitano Simone Giannelli che avrà il compito di gestire e manovrare il gioco azzurro che troverà il giusto sfogo su Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, Gianluca Galassi e Simone Anzani saranno i centrali mentre Fabio Balaso il libero.

Come detto in precedenza la Bielorussia non rappresenta un ostacolo impossibile da superare. Sarà importante per gli azzurri partire con il piede giusto nella rassegna continentale. C’è grande curiosità attorno alla nuova creatura che sta plasmando De Giorgi che potrà candidarsi al ruoto di vera rivelazione di questi Europei.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Bielorussia, match d’esordio degli azzurri agli Europei di volley 2021, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdervi davvero nulla! Il match prenderà il via alle ore 14.15 e sarà trasmesso in diretta tv su Rai2!

Foto: FIVB