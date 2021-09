LIVE Ciclismo femminile, Mondiali juniores 2021 in DIRETTA: Zoe Backstedt nuova maglia iridata! Ciabocco nona e migliore azzurra

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10.23 Si chiude qui la diretta della prova in linea juniores femminile dei Mondiali di ciclismo su strada nelle Fiandre! Buon proseguimento con OA Sport!

10.22 La classifica delle prime 22 all’arrivo:

1 BACKSTEDT Zoe Great Britain 1:55:33

2 SCHMID Kaia United States ,,

3 RIEDMANN Linda Germany 0:57

4 UIJEN Elise Netherlands ,,

5 MACPHERSON Makayla United States ,,

6 COUZENS Millie Great Britain ,,

7 VANHOVE Marith Belgium ,,

8 RAYER Eglantine France ,,

9 CIABOCCO Eleonora Italy ,,

10 GEURTS Mijntje Netherlands ,,

11 VALGONEN Valeria Russia 1:02

12 PERKINS Flora Great Britain 1:03

13 VAN DER MEIDEN Anna Netherlands 1:05

14 BARALE Francesca Italy ,,

15 VAN DE WETERING Carola Netherlands 1:15

16 LEECH Madelaine Great Britain ,,

17 EBRAS Elisabeth Estonia 1:16

18 AHTOSALO Anniina Finland ,,

19 SANDER Laura Estonia ,,

20 TASANE Elina Estonia ,,

21 IVANCHENKO Alena Russia ,,

22 AINTILA Wilma Finland ,,

10.20 L’Italia non è riuscita a fare la corsa, mancando il momento giusto per l’attacco.

10.18 Nono posto per Eleonora Ciabocco, quattordicesimo invece per Francesca Barale.

10.16 Una volata particolare: le due si sono studiate fino ai 150 metri dall’arrivo, partendo quasi da ferme. La Schmid è stata la prima a rompere gli indugi, ma la potenza sui pedali della figlia d’arte in questo brevissimo tratto ha fatto la differenza! Premiata la sua generosità!

10.15 Terzo posto per la tedesca Riedmann!

10.14 ZOOOOOOOOOOOOOE BACKSTEDT!!! GRANDE VOLATA DELLA BRITANNICA! CAMPIONESSA DEL MONDO JUNIORES!

10.13 La Schmid non lascia trasparire un’emozione, nessuna scatta…

10.12 ULTIMO CHILOMETRO! Ora le due si guardano in attesa dell’ultimo scatto!

10.11 L’impressione è che la Backstedt abbia veramente dato tutto nei chilometri precedenti, mentre la Schmid ha conservato molte più energie.

10.10 Ma con un grandissimo sforzo, la Backstedt si riporta sotto! St. Antoniusberg, ultimo muro!

10.09 Lo scatto di Kaia Schmid a tre chilometri dal traguardo!

10.08 Quattro chilometri all’arrivo per Zoe Backstedt e Kaia Schmid.

10.07 Rimane nelle prime posizioni Eleonora Ciabocco, che ha la possibilità di giocarsi un bronzo mondiale.

10.06 Dietro invece c’è il forcing della Riedmann per tentare di scremare il gruppo in vista della volata per il terzo posto.

10.05 E invece ci prova la britannica al termine della salita, ma la Schmid le rimane incollata alla ruota.

10.04 Penultimo tratto in salita, Wijnpers: ora la Backstedt sembra affaticata.

10.03 Oramai 1’40” di margine per il duo di testa. Tra di loro diventa una partita a scacchi.

10.01 La Backstedt parlotta con la sua ammiraglia, cercando di capire dove provare a staccare la sua avversaria ed evitare un eventuale arrivo in volata.

10.00 Zoe Backstedt e Kaia Schmid vanno d’amore e d’accordo. Otto chilometri al traguardo, siamo sul Decouxlaan.

9.57 Mentre siamo sul Keizersberg, torniamo un attimo sulla Schmid: parlavamo delle tre medaglie ai Mondiali su pista juniores, curiosamente è stata l’unica artefice delle medaglie per gli Stati Uniti.

9.56 Dietro intanto si sono perse le speranze: oramai il gruppo inseguitore si gioca solo il bronzo mondiale.

9.54 Agli ultimi campionati del mondo di ciclismo su pista di El Cairo svolti ad inizio settembre, la Schmid ha vinto l’oro nella corsa ad eliminazione, l’argento nell’omnium e il bronzo nella corsa a punti.

9.51 Il vantaggio del duo di testa tocca in questo momento il minuto! La Backstedt cercherà di fare di tutto per togliersi da dosso l’americana, una gran specialista della pista.

9.49 Ultimo giro! Backstedt e Schmid hanno 46” di vantaggio sul gruppo Ciabocco, oramai sembra una lotta a due per la maglia iridata!

9.46 Con lo scatto della Riedmann, le atlete avevano recuperato quasi 20” sulla fuga, ma andando con il loro passo la Backstedt e la Schmid hanno riallargato la forbice. Dietro si è ricompattato il gruppo inseguitore.

9.45 Ma questo gruppetto ha soltanto 12” sul plotoncino che comprende Francesca Barale e Alena Ivanchenko.

9.43 Macpherson, Uijen, van der Meiden, Cousens, Riedmann, Perkins, Ciabocco: questo il gruppetto all’inseguimento di Backstedt e Schmid.

9.42 Il tutto è stato dovuto allo scatto di Linda Riedman, che ha scremato il gruppo inseguitore. C’è anche Eleonora Ciabocco

9.40 Caduta in salita nel gruppetto inseguitore! A terra anche Francesca Ciabocco, che è riuscita a rialzarsi! Rimasta dietro anche la russa Ivanchenko!

9.38 Ancora Zoe Backstedt! Scatto della britannica che tenta di togliersi da dosso la Schmid, ma l’americana tiene botta.

9.36 Zoe Backstedt sta andando come un treno. Ed ha compiuto 17 anni nella giornata di ieri: un’andatura ed una muscolatura IMPRESSIONANTE.

9.32 La Germania si è messa in testa per tentare di ricucire il margine, ma è difficile ora riprendere la fuga, composta da due atlete con una grande gamba! Barale e Ciabocco nel gruppetto inseguitore.

9.30 Attenzione, perché l’azione sembra essere buona! Non c’è accordo tra le inseguitrici, il margine di Backstedt e Schmid ora è di 30”!

9.28 Aumenta leggermente il margine delle due di testa, salito ora a 12”.

9.26 Italia molto generosa nell’inseguimento. Gruppo con la Ciabocco ad 8” dal duo di testa.

9.24 Chiuso il terzo giro: all’attacco ci sono l’onnipresente Backstedt e la statunitense Kaia Schmid.

9.23 Ripresa la Perkins, ma a catena c’è un altro attacco! Tutto in lingua inglese: una britannica e un’americana in avanscoperta!

9.22 Ci prova ancora la Gran Bretagna, stavolta con Flora Perkins poco prima del St. Antoniusberg! Tenta in tutto e per tutto di non arrivare allo sprint.

9.20 Rimasta attardata la campionessa statunitense Olivia Cummins.

9.19 Altro attacco della britannica, che screma nuovamente il gruppo!

9.18 La britannica si è portata dietro altre cinque atlete. Il buco viene colmato, ma sembra più che altro una prova generale.

9.17 Siamo di nuovo sullo Wijnpers, e c’è il forcing di Zoe Backstedt!

9.14 Di nuovo l’Olanda in testa a tirare.

9.11 40 chilometri all’arrivo.

9.08 Si rialza la fuga, il gruppo delle migliori è compatto.

9.07 Tra primo e secondo gruppo, sono in 39 rimaste a giocarsi il successo. Il vantaggio delle fuggitive rimane attorno ai 15”.

9.06 In avanti ci sono delle cicliste interessanti, come la britannica Zoe Backstedt.

9.02 Ciabocco e Barale a guidare l’inseguimento alle fuggitive, che hanno una decina di secondi di vantaggio.

9.01 Concluso il secondo giro, e l’Italia si sta riportando sul gruppetto di testa!

8.59 St. Antoniusberg, con il suo trattino all’11%: siamo in chiusura del secondo giro. Ed Eleonora Ciabocco tenta di fare tutto da sola per riportarsi sul gruppo di testa!

8.57 L’Italia può trovare aiuto dalla Russia di Alena Ivanchenko, rimasta anch’essa esclusa dall’attacco. In avanti però non sembra esserci accordo: 15” per loro.

8.56 Sono una quindicina le atlete con questo leggero vantaggio. Ci sono Gran Bretagna, Francia, Germania e Olanda, ma niente Italia. Distacco di una quindicina di secondi, l’Italia deve ricucire.

8.54 Si è creato un gruppettino in avanscoperta a più di 50 chilometri dal traguardo. Non si vedono azzurre, pare…

8.49 Arriva il Decouxlaan, il muro più lungo di giornata.

8.48 Ora una ciclista britannica in testa al gruppo dopo i primi 20 chilometri di gara.

8.46 Intanto si stacca Valentina Basilico. Forse ha pagato i troppi impegni intrapresi in precedenza.

8.45 Siamo di nuovo sul Keizersberg.

8.43 Ora è la Danimarca a mettersi in testa e a rendere la corsa dura.

8.41 60 chilometri all’arrivo.

8.38 Completato il primo giro del circuito di Leuven, ancora Olanda in testa al gruppo.

8.36 Superato anche il St. Antoniusberg, ci si avvia verso la conclusione del primo giro.

8.35 Bruttissima caduta! La ceca Kopecky ha preso il cordolo del marciapiede, facendo cadere anche una ciclista belga, rimasta a terra dolorante!

8.34 Percorsi i primi 10 chilometri di corsa.

8.32 L’Italia resta guardinga per ora, rimanendo nella pancia del gruppetto delle migliori. Eleonora Ciabocco, argento agli ultimi Europei, preserverà le forze per i momenti più caldi di giornata.

8.30 Wijnpers, tratto di 360 metri con punte del 9%: questo percorso non fa mai respirare le atlete.

8.28 Intanto c’è l’abbandono della lettone Laura Belohvscika.

8.27 Ancora Olanda in testa a fare l’andatura. Il gruppo principale è già rimasto con una cinquantina d’unità.

8.25 Arriva il Decouxlaan, il muro più lungo di giornata con i suoi 975 metri.

8.23 Dopo il primo muro il gruppo è già allungatissimo. Aspettiamoci tanta selezione appena la strada salirà.

8.22 Siamo già sul Keizersberg, che tocca punte del 9%.

8.20 L’Olanda si mette subito in testa al gruppo a comandare le operazioni.

8.19 500 metri e c’è un’altra caduta! Coinvolte tre atlete, tra cui una svizzera.

8.18 PARTE UFFICIALMENTE IL MONDIALE JUNIORES DONNE DI CICLISMO SU STRADA!

8.17 Rimasta attardata la kazaka Violetta Kazakova.

8.15 Il gruppo è appena partito per il chilometro zero, e c’è già una caduta. A terra un’atleta slovena, per fortuna senza conseguenze.

8.14 Una gara davvero aperta a tutte le possibilità. Aspettiamoci attacchi da ogni parte.

8.11 La Nazionale italiana sarà rappresentata quest’oggi da Francesca Barale, Valentina Basilico, Eleonora Ciabocco, Carlotta Cipressi e Michela De Grandis. Le azzurre sono tra le rappresentative più alte assieme a Olanda, Germania e Francia.

8.08 116 le ragazze impegnate nella gara odierna per vestire la maglia iridata.

8.05 75,2 chilometri per decidere chi sarà la nuova campionessa iridata di categoria dopo l’americana Megan Jastrab.

8.01 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova in linea dei Mondiali juniores donne di ciclismo su strada.

Buongiorno a tutti amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della prova in linea dei Mondiali Juniores donne di ciclismo su strada. Si assegna la maglia iridata a distanza di due anni dall’ultima volta, quando ad imporsi nello Yorkshire fu l’americana Megan Jastrab.

La gara partirà e arriverà nella cittadina di Leuven e si svolgerà su un circuito da ripetere per cinque volte, con quattro ‘muri’ da scalare: il Keizersberg (290 metri al 6% ma con punte del 9%), il Decouxlaan (500 metri al 3,8%), lo Wijnpers (400 metri al 7,5%) ed il Sint Antoniusberg (100 metri al 7%).

Una corsa aperta a qualsiasi tipo di risultato, aspettiamoci tanta bagarre nei 75,2 chilometri che animeranno la giornata. L’Italia farà affidamento su Valentina Basilico, campionessa europea in carica nello scratch e vincitrice di quattro medaglie iridate su pista ai recenti Mondiali in Egitto, e Carlotta Cipressi, ottava nell’appuntamento europeo vinto da Linda Riedmann.

La diretta della prova in linea dei Mondiali Juniores donne di ciclismo su strada comincerà alle 8.15, in concomitanza con la partenza. Buon divertimento!

Foto: Federciclismo