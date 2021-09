LIVE Berrettini/Zverev-Isner/Shapovalov, Laver Cup 2021 in DIRETTA: il romano affianca il tedesco nel doppio europeo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Laver Cup 2021, partecipanti e regolamento della competizione. Il Resto del Mondo non ha mai battuto l’Europa – Laver Cup 2021: calendario, programma, orari, tv, streaming – Laver Cup 2021, Matteo Berrettini è una delle stelle più attese dell’Europa. Una pedina imprescindibile

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini/Alexander Zverev e John Isner/Denis Shapovalov, sfida valida per la quarta partita della prima giornata della quarta edizione della Laver Cup 2021 al TD Garden di Boston negli Stati Uniti. Tanta attesa per il match di doppio in cui sarà impegnato l’azzurro, che nel secondo match dalle 19 italiane, sfiderà l’amico Felix Auger-Aliassime nel secondo singolare dopo quello tra Reilly Opelka e Casper Ruud.

Esordio per Matteo Berrettini in doppio, atteso a ottobre in coppia anche con Jannik Sinner ad Indian Wells. Il #7 al mondo tornerà in campo dopo la sfida contro il canadese in singolare. Prima dell’incontro di doppio, scenderanno in campo Andrey Rublev e Diego Schwartzman come terzo singolare di giornata. Il romano giocherà in coppia con Alexander Zverev per provare a portare un altro punto ai detentori delle prime tre edizioni della Laver Cup.

Il Resto del Mondo schiera subito Denis Shapovalov e John Isner, che probabilmente saranno schierati in singolare nella giornata di domani. Il #12 al mondo disputa il suo secondo doppio in carriera in Laver Cup: il canadese non ha mai vinto un match su tre disputati per il team di John McEnroe. Decima sfida invece per l’americano che ha vinto due partite su sei in singolare e fatto en plein di vittorie su tre sfide in doppio.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini/Alexander Zverev e John Isner/Denis Shapovalov, sfida valida per la quarta partita della prima giornata della quarta edizione della Laver Cup 2021, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match sarà il secondo incontro della sessione serale al TD Garden di Boston negli Stati Uniti, il cui programma prenderà il via alle 01.00 italiane. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Eurosport 1 e in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+ e DAZN.

