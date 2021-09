Torna in campo la Laver Cup: al TD Garden di Boston la seconda giornata prenderà il via alle 19:00 italiane, con l’Europa che si trova avanti per 3-1 sul Resto del Mondo dopo le vittorie di ieri, in singolare, di Casper Ruud, Matteo Berrettini e Andrey Rublev. Il norvegese, l’italiano e il russo hanno superato Reilly Opelka, Felix Auger-Aliassime e Diego Schwartzman: dopo le sconfitte dell’americano, del canadese e dell’argentino è poi arrivato il primo punto dal doppio, portato a casa dal duo a tinte USA-Canada formato da John Isner e Denis Shapovalov contro Berrettini e il tedesco Alexander Zverev.

E’ il giorno del debutto di Stefanos Tsitsipas, che sarà opposto all’australiano Nick Kyrgios, il quale ha pubblicamente dichiarato di trovarsi bene in questo genere di contesto. I precedenti dicono che l’aussie è avanti per 2-0 nei confronti del greco, ma le due partite sono state delle autentiche battaglie, a Washington nel 2019 e nell’ATP Cup 2020. Di sicuro, visto lo stile dei due giocatori, sarà particolarmente difficile annoiarsi.

Torna in campo, stavolta in singolare, anche Zverev, che affronta a sua volta un giocatore ieri impegnato solo in doppio, e cioè Isner. In questo caso la cronologia dei precedenti è molto più ampia e vede il tedesco avanti 6-2, con l’ATP che da tempo inserisce nel conteggio anche le due sfide giocate proprio in questo evento. Nella prima, del 2018, vinse il numero 4 del mondo, nella seconda, del 2019, fu l’attuale numero 22 a prevalere. Ed è proprio questa l’ultima volta in cui i due si sono trovati di fronte. Un tempo era frequente il terzo set.

L’uomo forse più atteso è però colui che apre la sessione notturna, il russo Daniil Medvedev. Per lui c’è una partita dai molti potenziali risvolti con il canadese Denis Shapovalov, con il quale non incrocia la racchetta da tre anni. Al tempo Shapovalov era molto più avanti in classifica, e la crescita del vincitore degli ultimi US Open sarebbe diventata molto evidente nell’estate del 2019, quella che lo consacrò tra i big del tennis e in cui andò molto vicino a vincere il primo Slam ancora a New York (Rafael Nadal la finale in questione se la ricorda molto bene).

Il programma si andrà a chiudere con il doppio: Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas sfideranno John Isner e Nick Kyrgios. In questo caso i favori del pronostico sono per la coppia formata dallo statunitense e dall’australiano, ma per lo stile dei quattro è ben più che lecito attendersi molte fasi di gioco che si lasceranno guardare. Ogni match di questa seconda giornata varrà due punti: in qualunque caso, però, non sarà possibile la vittoria matematica dell’una o dell’altra squadra in quanto nella terza e decisiva giornata i punti in palio a incontro saranno tre.

