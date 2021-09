La FITA riceve il Taekwondo Day Award

Un riconoscimento dal valore straordinario. La Federazione Italiana Taekwondo (FITA) ha infatti ricevuto dal South Korea’s Ministry of Culture, Sports and Tourism (“MCST”), il riconoscimento del Taekwondo Day Award, premio che si assegna alla migliore federazione nazionale di tutte quelle associate alla WT.

Con una lettera aperta di gioia e soddisfazione, il presidente della FITA Angelo Cito ha rivolto queste parole ai tesserati e ai praticanti di tutto il Bel Paese:

Carissimi,

sono orgoglioso di comunicarvi che il South Korea’s Ministry of Culture, Sports and Tourism (“MCST”), in occasione della ricorrenza annuale del 4 settembre, ha attribuito alla FITA il “Taekwondo Day Award”.

Un riconoscimento reso ancor più prestigioso perché la FITA è stata selezionata come vincitrice tra le numerose Federazioni rappresentanti diversi Paesi le quali avevano inviato la loro candidatura. Un premio conferitoci virtualmente in video conferenza dal Presidente della World Taekwondo Chungwon Choue, per aver contribuito a promuovere il Taekwondo in ambito globale e per i risultati sportivi internazionali ottenuti durante questi ultimi anni.

Questo è un riconoscimento che premia il lavoro e gli sforzi comuni di tutta la Federazione e di tutti voi tesserati, i quali con fiducia e passione avete sempre supportato con entusiasmo tutte le attività federali.

Questo premio segna, dopo l’emozionante Medaglia Olimpica a Tokyo 2020, la strada verso Paris 2024, consapevoli che il lavoro svolto con impegno, dedizione ed intraprendenza può solo che migliorare la nostra leadership in ambito globale spinti dalla nostra infinita passione.

Il Presidente

Angelo Cito

Dopo l’oro di Vito Dell’Aquila e i comunque due ottimi percorsi olimpici e paralimpici anche di Simone Alessio e Antonino Bossolo, la FITA continuerà quindi a lavorare al meglio volendo un futuro sempre più ricco di soddisfazioni.

Foto: FITA