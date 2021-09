Joshua-Usyk, quanti soldi guadagnano i pugili per il Mondiale dei pesi massimi? Montepremi e cifre milionarie

Sabato 25 settembre i riflettori della grande boxe saranno puntati sul Tottenham Hotspur Stadium di Londra, dove andrà in scena uno dei match più attesi dell’anno da parte di tutti gli appassionati della nobile arte. Anthony Joshua e Oleksandr Usyk saliranno sul ring per fronteggiarsi a viso aperto: in palio il Mondiale WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi. Il britannico difende le quattro cinture conquistate il 7 dicembre 2019 contro Andy Ruiz Jr, quando si prese la rivincita contro il messicano che lo mise ko in estate, e poi difese lo scorso anno contro Kubrat Pulev. Il ribattezzato AJ sarà impegnato in casa contro il coriaceo ucraino, avversario temibile che sogna la notte di gloria.

Anthony Joshua vuole confermarsi sul trono in modo da lanciarsi verso la super sfida contro il connazionale Tyson Fury o contro Deontay Wilder per la riunificazione dei titoli (il britannico e lo statunitense si incroceranno tra due settimane a Las Vegas per la cintura WBC). Oleksandr Usyka, rinominato The Cat, ha 34 anni ed è stato Campione del Mondo tra i mediomassimi per tutte le sigle: punta al grande salto di categoria. Sarà una contesa importante per il numero delle cinture in palio e perché stiamo parlando della categoria regina, ma il momento contingente ha abbassato notevolmente il montepremi. Le borse sono ben lontane da quelle dei giorni migliori.

Quanti soldi guadagnano i due pugili? Per Indipendent e The Mirror in testa si parla di circa 15 milioni di sterline (circa 17,54 milioni di euro) per Joshua, mentre il suo sfidante dovrebbe fermarsi intorno ai 3 milioni di sterline (circa 3,51 milioni di euro). Insomma siamo ben lontani dai faraonici 66 milioni di sterline (circa 77,17 milioni di euro) che il Campione del Mondo in carica percepì per la rivincita contro Andy Ruiz Jr. ormai due anni fa.

