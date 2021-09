Italia-Slovenia oggi, Finale Europei volley: orario, tv, programma, canale, diretta in chiaro

Oggi domenica 19 settembre (ore 20.30) si gioca Italia-Slovenia, Finale degli Europei 2021 di volley maschile. La nostra Nazionale scenderà in campo a Katowice (Polonia) per andare a caccia del settimo titolo continentale della sua storia, a sedici anni di distanza dall’ultima apoteosi in questa competizione (davanti agli oltre 14.000 spettatori del PalaLottomatica di Roma).

Gli azzurri si sono resi protagonisti di una maestosa cavalcata in questa manifestazione, caratterizzata da otto vittorie consecutive e culminata con il trionfo in semifinale per 3-1 contro la Serbia, detentrice del titolo. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi si troveranno ora di fronte la compagine balcanica, già battuta per 3-0 nella fase a gironi ma ieri giustiziera della Polonia, Campione del Mondo e padrona di casa.

L’Italia, che non gioca una finale europea da otto anni (sconfitta contro la Russia), vuole continuare a sognare e spera di concludere col botto, tra l’altro in quella che è la prima uscita internazionale di questo nuovo gruppo giovane, formatosi appena due settimane fa. Il nuovo ciclo tricolore è iniziato nel miglior modo possibile, ma ora bisogna superare l’ultimo ostacolo per salire sul trono come hanno fatto le ragazze lo scorso 4 settembre.

Il palleggiatore Simone Giannelli, gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, l’opposto Giulio Pinali, i centrali Gianluca Galassi e Simone Anzani, il libero Fabio Balaso: questo il sestetto titolare pronto a fronteggiare la formazione di coach Alberto Giuliani, il quale farà affidamento sugli esperti Tine Urnaut, Klemen Cebulj, Toncek Stern per vincere gli Europei dopo aver perso le finali del 2015 e del 2019.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Slovenia, Finale degli Europei 2021 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 3, in diretta streaming su Rai Play e DAZN, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

FINALE EUROPEI VOLLEY 2021: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 19 SETTEMBRE:

20.30 Finale Europei volley maschile 2021: Italia vs Slovenia

FINALE EUROPEI VOLLEY 2021: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 3.

Diretta streaming, gratis, su Rai Play e, per gli abbonati, su DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

