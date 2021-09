Italia-Slovenia, Finale Europei volley: programma, orario, tv, canale in chiaro

Domenica 19 settembre, a Katowice (Polonia), si terrà la Finale per l’oro continentale del volley maschile tra Italia e la Slovenia. Un atto conclusivo decisamente inatteso soprattutto per fatto dagli sloveni, capaci di imporsi contro i campioni del mondo della Polonia in un match a dir poco incredibile per la qualità espressa dalla compagine balcanica.

Dall’altra parte però c’è l’Italia che l’ha spuntata contro la forte Serbia in quattro set. Un gruppo giovane guidato dal nuovo tecnico Fefé De Giorgi e da un eccellente Simone Giannelli che hanno finora sciorinato grandissime prestazioni e anche per i campioni d’Europa non c’è stata nulla da fare.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv/streaming della Finale degli Europei 2021 di volley maschile tra Italia e Slovenia. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 3, in diretta streaming su Rai Play e DAZN, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

FINALE EUROPEI VOLLEY 2021

DOMENICA 19 SETTEMBRE:

20.30 Italia vs Slovenia

FINALE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 3.

Diretta streaming, gratis, su Rai Play e, per gli abbonati, su DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: CEV