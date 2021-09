Italia-Serbia oggi, Europei volley 2021: orario, tv, programma, canale, dove vederla in chiaro

Oggi sabato 18 settembre (ore 21.00) si gioca Italia-Serbia, semifinale degli Europei 2021 di volley maschile. A Katowice (Polonia) andrà in scena una sfida da dentro o fuori che mette in palio la qualificazione all’atto conclusivo della rassegna continentale, da giocare domani sera contro la vincente di Polonia-Slovenia. Gli azzurri, imbattuti nella competizione e reduci da sette vittorie consecutive, se la dovranno vedere contro i Campioni d’Europa in carica: si preannuncia una partita estremamente spettacolare e avvincente, la nostra Nazionale partirà con gli sfavori del pronostico ma ha tutte le carte in regola per tenere testa alla corazzata di Boban Kovac e tentare l’impresa.

Simone Giannelli sarà chiamato alla solita impeccabile prestazione in cabina di regia, l’opposto Giulio Pinali dovrà tirare fuori gli artigli, gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia dovranno sciorinare potenza in fase offensiva e accortezza in ricezione, si aspettano i muri dei centrali Gianluca Galassi e Simone Anzani, cruciale il lavoro del libero Fabio Balaso. Dall’altra parte della rete ci saranno fenomeni come Atanasijevic, Kovacevic, Lisinac, Podrascanin, Ivovic, ma questa Italia può e deve sognare in grande perché nulla sembra essere precluso a questo nuovo giovane ciclo.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv/streaming di Italia-Serbia, semifinale degli Europei 2021 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, in diretta streaming su Rai Play e DAZN, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ITALIA-SERBIA, SEMIFINALE EUROPEI VOLLEY 2021

SABATO 18 SETTEMBRE:

21.00 Italia vs Serbia

ITALIA-SERBIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2.

Diretta streaming, gratis, su Rai Play e, per gli abbonati, su DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

