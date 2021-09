Italia-Repubblica Ceca oggi, Europei volley: orario, tv, programma in chiaro, streaming

Oggi giovedì 9 settembre (ore 19.00) si gioca Italia-Repubblica Ceca, match valido per la fase a gironi degli Europei 2021 di volley maschile. A Ostrava (Repubblica Ceca) va in scena l’ultimo incontro della Pool B: gli azzurri, reduci da quattro vittorie consecutive, sono già sicuri del primo posto e di un accoppiamento agevole negli ottavi di finale della rassegna continentale. La nostra Nazionale vorrà testarsi al meglio contro i padroni di casa, che cercano il grande sgambetto per garantirsi il secondo posto.

Il CT Fefé De Giorgi può ritenersi soddisfatto dei propri ragazzi, ma difficilmente concederà un turno di riposo visto che la squadra è nuova e ha bisogno di giocare insieme. Curiosità sull’opposto: scenderà in campo Giulio Pinali o Yuri Romanò? Potrebbe iniziare una staffetta, mentre per gli altri ruoli si viaggia su sicurezze: Simone Giannelli il palleggiatore, Alessandro Michieletto e Daniele Lavia gli schiacciatori, Simone Anzani e Gianluca Galassi al centro, Fabio Balaso il libero.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv/streaming di Italia-Repubblica Ceca, match valido per la fase a gironi degli Europei 2021 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport, in diretta streaming su Rai Play e DAZN, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ITALIA-REPUBBLICA CECA OGGI, EUROPEI VOLLEY: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE:

19.00 Italia vs Repubblica Ceca

ITALIA-REPUBBLICA CECA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai Sport.

Diretta streaming, gratis, su Rai Play e, per gli abbonati, su DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

