Italia-Olanda in tv in chiaro, su che canale vedere la semifinale degli Europei di volley

L’Italia affronterà l’Olanda nella semifinale degli Europei 2021 di volley femminile. L’appuntamento è per venerdì 3 settembre (ore 20.00) alla Stark Arena di Belgrado (Serbia). Le azzurre, imbattute in questa rassegna continentale (sette vittorie, appena due set lasciati per strada), si presentano con grande entusiasmo all’appuntamento e vanno a caccia della qualificazione all’atto conclusivo. La nostra Nazionale, sbarazzatasi in maniera lampante della Russia ai quarti di finale, si presenta con i favori del pronostico a questo attesissimo scontro diretto, ma la contesa di preannuncia decisamente equilibrata e appassionante.

Guarda Italia-Olanda live su DAZN

Le ragazze del CT Davide Mazzanti incrociano quella che fino a due anni fa era un’autentica bastia nera per i nostri colori, poi al preolimpico 2019 la musica è cambiata. Le vice campionesse del mondo sono attese dalle tulipane, cambiate moltissimo nell’ultima stagione ma prontamente capaci di ritornare ai vertici e in grado di eliminare Germania e Svezia. Paola Egonu e compagne dovranno esprimersi ai massimi livelli se vorranno avere la meglio su un sestetto guidato dalle attaccanti Nika Daalderop e Anne Buijs.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv/streaming di Italia-Olanda, semifinale degli Europei 2021 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 3, in diretta streaming su Rai Play e DAZN, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ITALIA-OLANDA OGGI, SEMIFINALE EUROPEI VOLLEY FEMMINILE

VENERDÌ 3 SETTEMBRE:

20.00 Italia vs Olanda

ITALIA-OLANDA, COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 3.

Diretta streaming, gratis, su Rai Play e, per gli abbonati, su DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: CEV