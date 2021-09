Italia-Montenegro U21 oggi: orario, tv, programma, streaming Qualificazioni Europei 2023

Dopo il buon debutto della Nazionale italiana di calcio Under 21 di Paolo Nicolato con il 3-0 con il Lussemburgo, arriva la seconda sfida del raggruppamento F contro il Montenegro, partita valida per le qualificazioni dei Campionati Europei di categoria che si svolgeranno nel 2023 tra Romania e Georgia.

L’obiettivo dell’Italia è quello di proseguire con la strada intrapresa ad Empoli in questa partita sicuramente più impegnativa rispetto a quella di quattro giorni fa; allo stadio Romeo Menti di Vicenza gli azzurrini vorranno continuare a vincere per mettere in chiaro chi è che comanda, per inseguire un sogno chiamato Giochi Olimpici di Parigi 2024.

La sfida tra Italia e Montenegro Under 21, prevista quest’oggi a Vicenza con calcio d’inizio alle ore 17.30, verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2 ed in diretta streaming su Rai Play. OA Sport vi offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

Di seguito il programma completo della sfida:

PROGRAMMA ITALIA-MONTENEGRO UNDER 21

MARTEDÌ 7 SETTEMBRE

ore 17.30 Italia-Montenegro Under 21 (diretta tv su Rai 2 e live streaming su Rai Play)

Foto: Lapresse