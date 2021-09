Italia-Montenegro 3-0 volley, le pagelle degli azzurri: Pinali e Lavia top scorer, Giannelli di personalità

L’Italia ha sconfitto il Montenegro per 3-0 nella fase a gironi degli Europei 2021 di volley maschile. Gli azzurri hanno faticato più del previsto per avere la meglio sui balcanici, vedendosi costretti a dei serrati testa a testa nel secondo set e nel terzo parziale (recuperando 20-22). La nostra Nazionale sbriga comunque la pratica e infila la seconda vittoria nella rassegna continentale dopo quella ottenuta due giorni fa contro la Bielorussia, dopo l’asticella si alzerà con il probante test contro la Bulgaria di Tsvetan Sokolov. Di seguito le pagelle degli azzurri in Italia-Montenegro 3-0.

PAGELLE ITALIA-MONTENEGRO 3-0

SIMONE GIANNELLI: 6,5. Il regista è bravo a risolvere un paio di situazioni spinose, come il 3-6 nel secondo set e soprattutto il 20-22 del terzo parziale. Il palleggiatore si comporta da vero capitano, cercando di dare fiducia a tutti i compagni.

GIULIO PINALI: 6. Quando aziona il turbo riesce a spaccare il campo e a mettere in difficoltà il Montenegro, ma servirebbe più continuità da parte dei suoi colpi. L’opposto chiude da top scorer con 14 punti (41% in attacco, 3 muri).

ALESSANDRO MICHIELETTO: 6. Il suo servizio fa male nel primo set, poi fa un buon lavoro in ricezione (59% su 29 palloni) e cala un po’ in attacco (10 punti, 44%). Prestazione lineare, ma è capace di fare decisamente meglio.

DANIELE LAVIA: 6. Si fa apprezzare in fase offensiva, mentre in ricezione viene aiutato dal compagno di reparto. Una prestazione sufficiente, considerando chi c’era dall’altra parte del campo. Top scorer insieme a Pinali con 14 punti (3 muri, 43% in attacco).

SIMONE ANZANI: 6,5. Granitico con 5 stampatone di pregevole fattura, sempre ben presente e guardingo sotto rete, in modalità ordinaria amministrazione per il giovane veterano di questo gruppo. Culafic e compagni ne sanno qualcosa.

GIANLUCA GALASSI: 6. Spalla di Anzani sottorete, il centrale punge col primo tempo quando ne ha l’occasione e chiude con 6 punti all’attivo.

FABIO BALASO: 6. Culafic, Vukasinovic e Cacic impensieriscono per larghi tratti, ma il libero è comunque bravo a uscirne brillantemente e porta a casa un bel 64% di ricezione positiva (57% di perfetta).

FABIO RICCI: S.V. Solo alcuni scambi nel terzo set, anche se mette a segno 2 punti.

Non entrati: Riccardo Sbertoli, Yuri Romanò, Alessandro Piccinelli, Lorenzo Cortesia, Francesco Recine, Mattia Bottolo.

Foto: CEV