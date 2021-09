Italia-Moldavia calcio femminile: programma, orari, tv, probabili formazioni

Riprendono questa settimana le qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile di Australia e Nuova Zelanda 2023, con l’Italia che affronterà la Moldavia in una sfida da non fallire per iniziare al meglio il percorso che porterà le azzurre alla rassegna iridata.

La sfida si svolgerà dunque questo venerdì, 17 settembre 2021, a partire dalle ore 17.30, presso lo Stadio Nereo Rocco di Trieste e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva dalla Rai, precisamente sul canale Rai 2, in HD sul canale 502, mentre non mancherà lo streaming sulla piattaforma gratuita Rai Play.

PROGRAMMA ITALIA-MOLDAVIA

Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2023

Venerdì 17 settembre 2021

Ore 17.30 Italia-Moldavia

Diretta tv: Rai 2

Diretta streaming: Rai Play

Foto: LM-LPS/Lisa Guglielmi