Italia-Lituania, Qualificazioni Mondiali: programma, orario, tv, probabili formazioni

Dopo due pareggi con Bulgaria e Svizzera che hanno creato qualche complicazione nel girone di qualificazione per i prossimi Mondiali, l’Italia di Roberto Mancini vuole tornare al successo forte della sua striscia di trentasei risultati utili consecutivi. Si torna nel Bel Paese, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, per sfidare la Lituania.

La Nazionale fresca campionessa d’Europa fu capace di imporsi allo stadio LFF di Vilnius con un comodo 2-0 lo scorso 31 Marzo; dopo un primo tempo in cui si fece fatica a sbloccare il risultato, furono Stefano Sensi e Ciro Immobile a dare agli azzurri tre punti meritati per il gioco espresso. I tre punti con i baltici diventano ancora più importanti a seguito dei due mancati successi in questa tornata di qualificazione verso il Qatar.

Qui di seguito il programma completo di Italia-Lituania, sfida valevole per le Qualificazioni Mondiali 2022. Sarà possibile seguire l’incontro in diretta televisiva su Rai 1 ed in streaming su RaiPlay. Non perdetevi anche la diretta scritta su OA Sport.

ITALIA-LITUANIA, QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022: PROGRAMMA

MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE

ore 20.45 Italia-Lituania

ITALIA-LITUANIA, QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022: TV E STREAMING

DIRETTA TELEVISIVA – Rai 1

DIRETTA STREAMING – RaiPlay

DIRETTA SCRITTA – OA Sport

ITALIA-LITUANIA, QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022: PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Ct: Mancini.

LITUANIA (4-2-3-1): Sektus; Baravykas, Utkus, Slavickas; Megelaitis, Verbickas; Novikovas, Cernych, Lasickas; Dubickas. Ct: Ivanauskas

Foto: LaPresse