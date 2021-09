Italia-Lettonia oggi, Europei volley: orario, tv, streaming, programma e canale in chiaro

Oggi domenica 12 settembre (ore 16.00) si gioca Italia-Lettonia, ottavo di finale degli Europei 2021 di volley maschile. La nostra Nazionale, prima nel proprio girone con cinque vittorie all’attivo, incomincia la fase a eliminazione diretta e scenderà in campo a Ostrava (Repubblica Ceca) con tutti i favori del pronostico. Gli azzurri hanno tutte le carte in regola per avere la meglio sulla non irresistibile compagine baltica e proseguire le propria avventura in questa rassegna continentale, regalandosi il quarto di finale contro la vincente del confronto tra Germania e Bulgaria.

L’Italia si affiderà alla regia di Simone Giannelli, agli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniela Lavia, all’opposto Giulio Pinali, ai centrali Simone Anzani e Gianluca Galassi, al libero Fabio Balaso. Dall’altra parte della rete non ci sono grandi fuoriclasse, ma i bianco-bordeaux non vanno comunque sottovalutati: sono giunti quarti nel proprio girone battendo soltanto l’Estonia, perdendo al tie-break con Croazia e Slovacchia, poi nettamente con Germania e Francia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv/streaming di Italia-Lettonia, ottavo di finale Europei 2021 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 3, in diretta streaming su RaiPlay e DAZN, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ITALIA-LETTONIA, OTTAVO DI FINALE EUROPEI VOLLEY: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 12 SETTEMBRE:

16.00 Italia vs Lettonia

ITALIA-LETTONIA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai3.

Diretta streaming, gratis, su RaiPlay e, per gli abbonati, su DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: CEV