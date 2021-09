Italia-Bulgaria oggi, Europei volley: orario, tv, programma, streaming

Oggi lunedì 6 settembre (ore 15.45) si gioca Italia-Bulgaria, match valido per la fase a gironi degli Europei 2021 di volley maschile. Gli azzurri tornano in campo a Ostrava (Repubblica Ceca) dopo aver sconfitto Bielorussia e Montenegro per 3-0, pur facendo più fatica del previsto contro i balcanici. La partita di questo pomeriggio rappresenta un test decisamente probante per la nostra Nazionale, vista che si troverà di fronte un avversario decisamente solido ed esperto, che ieri è però stato trascinato al tie-break dalla sempre più sorprendente Repubblica Ceca (capace di demolire la Slovenia all’esordio).

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-BULGARIA DI VOLLEY

Guarda gli Europei di volley live su DAZN

I ragazzi di coach Fefé De Giori hanno tutte le carte in regola per esprimersi al meglio e per andare a caccia della terza vittoria consecutiva in questa rassegna continentale, ma dovranno giocare una pallavolo incisiva e accorta, senza cadere in troppi errori e soprattutto palesando un’ottima precisione in attacco. Simone Giannelli e compagni se la dovranno vedere contro un veterano del calibro di Tsvetan Sokolov e il bomber Martin Atanasov. Si preannuncia una contesa equilibrata, determinante per le sorti della Pool B.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv/streaming di Italia-Bulgaria, match valido per la fase a gironi degli Europei 2021 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, in diretta streaming su Rai Play e DAZN, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ITALIA-BULGARIA OGGI: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

LUNEDÌ 6 SETTEMBRE:

15.45 Italia vs Bulgaria

ITALIA-BULGARIA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai2.

Diretta streaming, gratis, su Rai Play e, per gli abbonati, su DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: CEV