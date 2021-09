GP Vallonia oggi: orario, tv, programma, streaming, percorso, startlist

Arriva uno degli ultimi appuntamenti prima dei Mondiali di ciclismo che si disputeranno nelle Fiandre dal prossimo 19 settembre. Oggi è il giorno del GP di Vallonia 2021, corsa di categoria ProSeries arrivata all’edizione numero 60 e che torna in calendario con il suo classico arrivo nella Cittadella di Namur dopo un anno di stop dovuto alla pandemia di Covid-19.

Il percorso di quest’anno prevederà un circuito finale di 35 chilometri da ripetere due volte, con la Tienne aux Pierres, salita già conosciuta dai corridori, e la Route des Panoramas, che prende il posto della Route Merveilleuse e che porterà verso la cittadella di Namur. Tra i partenti, presente Greg Van Avermaet (AG2R-Citroen), trionfante nel 2014, e Tim Wellens (Lotto-Soudal), a braccia alzate nel 2017 mentre non ci sarà Krists Neilands (Israel Start-Up Nation), vincitore nel 2019. Fra gli azzurri, un occhio di riguardo andrà verso Giovanni Aleotti (BORA-Hansgrohe) mentre sarà assente Giacomo Nizzolo (Qhubeka-NextHash), inizialmente dato al via.

Il GP di Vallonia 2021 partirà alle ore 12.00 da Aywaille, con l’arrivo a Namur previsto tra le 17-09 e le 17.40. La corsa sarà trasmessa da Eurosport dalle ore 16.30, al termine della tappa del Tour of Luxembourg, mentre i servizi streaming come Eurosport Player, Discovery+, Tim Vision, Amazon Prime e DAZN cominceranno la loro diretta alle ore 15.00.

LA STARTLIST DEL GP DI VALLONIA 2021

Israel Start-Up Nation

1 [BEL] Hermans Ben

2 [AUS] Mackellar Alastair

3 [ISR] Goldstein Omer

4 [FRA] Renard Alexis

5 [DEN] Würtz Schmidt Mads

6 [BEL] Van Asbroeck Tom

7 [BEL] Vanmarcke Sep

AG2R Citroën Team

11 [BEL] Van Avermaet Greg

12 [FRA] Calmejane Lilian

13 [FRA] Gallopin Tony

14 [FRA] Godon Dorian

15 [FRA] Chérel Mikaël

16 [USA] Warbasse Lawrence

17 [FRA] Paret-Peintre Aurélien

BORA-hansgrohe

21 [ITA] Aleotti Giovanni

22 [GER] Buchmann Emanuel

23 [POL] Benedetti Cesare

24 [AUT] Konrad Patrick

25 [GER] Politt Nils

26 [NED] Schelling Ide

27 [GER] Schwarzmann Michael

Cofidis

31 [FRA] Laporte Christophe

32 [FRA] Champion Thomas

33 [FRA] Finé Eddy

34 [GER] Geschke Simon

35 [ITA] Consonni Simone

36 [FRA] Lafay Victor

37 [FRA] Rochas Rémy

EF Education-NIPPO

41 [COL] Arroyave Daniel

42 [JPN] Beppu Fumiyuki

43 [NED] Hofland Moreno

44

45 [JPN] Nakane Hideto

46 [GER] Rutsch Jonas

47 [NED] Van Den Berg Julius

Intermarché-Wanty-Gobert

51 [BEL] Devriendt Tom

52 [BEL] De Gendt Aimé

53 [BEL] De Pooter Dries

54 [ERI] Girmay Biniam

55 [BEL] Planckaert Baptiste

56 [NED] van der Hoorn Taco

57 [BEL] Vanspeybrouck Pieter

Lotto Soudal

61 [BEL] Cras Steff

62 [GBR] Holmes Matthew

63 [DEN] Kron Andreas

64 [BEL] Moniquet Sylvain

65 [BEL] Wellens Tim

66 [BEL] Van Gils Maxim

67 [BEL] Van der Sande Tosh

Team DSM

71 [BEL] Benoot Tiesj

72 [GER] Brenner Marco

73 [AUT] Gall Felix

74 [GER] Stork Florian

75 [USA] Vermaerke Kevin

76 [BEL] Van Wilder Ilan

77 [BEL] Vandenabeele Henri

Team Qhubeka NextHash

81 [BEL] Campenaerts Victor

82 [ESP] Barbero Carlos

83 [BEL] Claeys Dimitri

84 [AUT] Gogl Michael

85 [NED] Lindeman Bert-Jan

86 [GBR] Tanfield Harry

87

Alpecin-Fenix

91 [BEL] Meurisse Xandro

92 [GER] Meisen Marcel

93 [BEL] Janssens Jimmy

94 [AUT] Bayer Tobias

95 [BEL] Vermeersch Gianni

96 [BEL] Vervaeke Louis

97 [BEL] Van Keirsbulck Guillaume

B&B Hotels p/b KTM

101 [ITA] Bagioli Nicola

102 [FRA] Boileau Alan

103 [FRA] Chevalier Maxime

104 [FRA] Ferasse Thibault

105 [FRA] Laurance Axel

106 [FRA] Pacher Quentin

107 [BEL] Backaert Frederik

Bingoal Pauwels Sauces WB

111 [BEL] Huys Laurens

112 [BEL] Livyns Arjen

113 [BEL] Meens Johan

114 [BEL] Menten Milan

115 [BEL] Paquot Tom

116 [BEL] Rex Laurenz

177 [BEL] Vanendert Jelle

Sport Vlaanderen-Baloise

121 [BEL] De Vylder Lindsay

122 [BEL] Aspers Ruben

123 [BEL] Sprengers Thomas

124 [BEL] Colman Alex

125 [BEL] Vanhoof Ward

126 [BEL] Reynders Jens

127

Arkéa-Samsic

131 [FRA] Barguil Warren

132 [BEL] Capiot Amaury

133 [COL] Florez Lopez Miguel Eduardo

134 [FRA] Delaplace Anthony

135 [FRA] Louvel Matis

136 [COL] Anacona Winner

137 [FRA] Riou Alan

Team TotalEnergies

141 [FRA] Cabot Jérémy

142 [FRA] Jousseame Alan

143 [FRA] Maître Florian

144 [FRA] Ourselin Paul

145 [FRA] Simon Julien

146 [FRA] Bonnet Thomas

147 [FRA] Jeannière Emilien

Uno-X Pro Cycling Team

151 [NOR] Tiller Rasmus

152 [NOR] Resell Erik

153 [NOR] Saugstad Lars

154 [NOR] Skaarseth Iver

155 [NOR] Kulset Kristian

156 [NOR] Urianstad Martin

157 [NOR] Johannessen Tobias

Hagens Berman Axeon

161 [USA] Riccitello Matthew

162 [USA] Davis Cole

163 [AUS] Drizners Jarrad

164 [USA] Garrison Michael

165 [USA] Janisch Samuel

166 [GBR] Laverick Joseph

167

Riwal Cycling Team

171 [DEN] Hansen Jesper

172 [NED] Van der Lijke Nick

173 [SWE] Eriksson Lucas

174 [DEN]

175 [DEN] Schultz Jesper

176 [NED] Reinders Elmar

177 [SWE] Magnusson Kim

Tarteletto – Isorex

181 [BEL] Marchand Gianni

182 [BEL] Teugels Lennert

183 [BEL] Goeman Andreas

184 [BEL] Relaes Jacob

185 [BEL] Joseph Thomas

186 [BEL] Van de Kerkhove Brent

187 [BEL] De Poorter Maxime

Xelliss-Roubaix Lille Métropole

191 [FRA] Antomarchi Julien

192 [FRA] Dauschy Guillaume

193 [BEL] De Witte Mathias

194 [FRA] Kowalski Dylan

195 [FRA] Tabellion Valentin

196 [FRA] Urruty Maxime

197 [FRA] Combes Simon

