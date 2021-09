GP Vallonia 2021: startlist, orari, tv, programma, streaming

Mercoledì 15 settembre di terrà il GP di Vallonia 2021, una bella gara pre Mondiale che prevede l’arrivo in vetta all’iconica Cittadella di Namur. Si tratta di una corsa che regala sempre grandi emozioni e tra i favoriti, quest’anno, c’è anche Giovanni Aleotti, uno tra i più promettenti giovani italiani. Potrebbe essere della partita, inoltre, anche Giacomo Nizzolo, anche se l’ex campione d’Europa, al momento, si trova anche nella startlist provvisoria del Giro di Slovacchia che inizierà lo stesso giorno. La gara verrà trasmessa su Eurosport Player e Discovery+. La diretta, inoltre, inizierà alle ore 15.30. Di seguito trovate la startlist provvisoria del Giro di Vallonia 2021.

LA STARTLIST DEL GP DI VALLONIA 2021

Israel Start-Up Nation

1 [LAT] Neilands Krists

2 [AUS] Berwick Sebastian

3 [ISR] Goldstein Omer

4 [SUI] Hollenstein Reto

5 [DEN] Würtz Schmidt Mads

6 [BEL] Van Asbroeck Tom

7 [CAN] Cataford Alexander

AG2R Citroën Team

11 [BEL] Van Avermaet Greg

12 [FRA] Calmejane Lilian

13 [FRA] Gallopin Tony

14 [FRA] Godon Dorian

15 [FRA] Chérel Mikaël

16 [USA] Warbasse Lawrence

17 [FRA] Paret-Peintre Aurélien

BORA-hansgrohe

21 [ITA] Aleotti Giovanni

22 [GER] Buchmann Emanuel

23 [POL] Benedetti Cesare

24 [AUT] Konrad Patrick

25 [GER] Politt Nils

26 [NED] Schelling Ide

27 [GER] Schwarzmann Michael

Cofidis

31 [FRA] Laporte Christophe

32 [BEL] Allegaert Piet

33 [FRA] Finé Eddy

34 [GER] Geschke Simon

35 [AUS] Haas Nathan

36 [FRA] Lafay Victor

37 [FRA] Rochas Rémy

EF Education-NIPPO

41 [COL] Arroyave Daniel

42 [JPN] Beppu Fumiyuki

43 [AUS] Docker Mitchell

44 [NED] Langeveld Sebastian

45 [JPN] Nakane Hideto

46 [USA] Owen Logan

47 [NED] Van Den Berg Julius

Intermarché-Wanty-Gobert

51 [BEL] Bakelants Jan

52 [BEL] De Gendt Aimé

53 [NOR] Eiking Odd Christian

54 [GER] Koch Jonas

55 [NED] Lammertink Maurits

56 [NED] van der Hoorn Taco

57 [BEL] Vanspeybrouck Pieter

Lotto Soudal

61 [BEL] Cras Steff

62 [GBR] Holmes Matthew

63 [DEN] Kron Andreas

64 [BEL] Moniquet Sylvain

65 [BEL] Wellens Tim

66 [BEL] Van Gils Maxim

67 [BEL] Van der Sande Tosh

Team DSM

71 [BEL] Benoot Tiesj

72 [GER] Brenner Marco

73 [NOR] Leknessund Andreas

74 [GER] Stork Florian

75 [USA] Vermaerke Kevin

76 [BEL] Van Wilder Ilan

77 [BEL] Vandenabeele Henri

Team Qhubeka NextHash

81 [BEL] Campenaerts Victor

82 [ESP] Barbero Carlos

83 [BEL] Claeys Dimitri

84 [AUT] Gogl Michael

85 [NED] Lindeman Bert-Jan

86 [ITA] Nizzolo Giacomo

87 [DEN] Vinjebo Emil

Alpecin-Fenix

91 [BEL] Meurisse Xandro

92 [BEL] De Tier Floris

93 [BEL] Janssens Jimmy

94 [AUT] Bayer Tobias

95 [BEL] Vermeersch Gianni

96 [BEL] Vervaeke Louis

97 [BEL] Van Keirsbulck Guillaume

B&B Hotels p/b KTM

101 [ITA] Bagioli Nicola

102 [FRA] Boileau Alan

103 [FRA] Chevalier Maxime

104 [FRA] Ferasse Thibault

105 [FRA] Laurance Axel

106 [FRA] Pacher Quentin

107 [AUT] Schönberger Sebastian

Bingoal Pauwels Sauces WB

Lineup non ancora disponibile

Sport Vlaanderen-Baloise

121 [BEL] De Vylder Lindsay

122 [BEL] Mertens Julian

123 [BEL] Sprengers Thomas

124 [BEL] Van Rooy Kenneth

125 [BEL] Vanhoof Ward

126 [BEL] Verwilst Aaron

127 [BEL] Willems Thimo

Arkéa-Samsic

131 [FRA] Barguil Warren

132 [BEL] Capiot Amaury

133 [BEL] Declercq Benjamin

134 [FRA] Delaplace Anthony

135 [FRA] Louvel Matis

136 [EST] Pajur Markus

137 [COL] Quintana Dayer

Team TotalEnergies

141 [FRA] Cabot Jérémy

142 [FRA] Gaillard Marlon

143 [FRA] Maître Florian

144 [FRA] Ourselin Paul

145 [FRA] Simon Julien

146 [FRA] Bonnet Thomas

147 [FRA] Jeannière Emilien

Uno-X Pro Cycling Team

151 [NOR] Tiller Rasmus

152 [NOR] Resell Erik

153 [NOR] Saugstad Lars

154 [NOR] Skaarseth Iver

155 [NOR] Kulset Kristian

156 [NOR] Urianstad Martin

157 [DEN] Hansen Tobias Aagaard

Hagens Berman Axeon

161 [USA] Quinn Sean

162 [USA] Davis Cole

163 [AUS] Drizners Jarrad

164 [USA] Garrison Michael

165 [USA] Janisch Samuel

166 [GBR] Laverick Joseph

167 [USA] Riccitello Matthew

Riwal Cycling Team

171 [DEN] Hansen Jesper

172 [NED] Van der Lijke Nick

173 [SWE] Eriksson Lucas

174 [DEN] Kongstad Tobias

175 [DEN] Schultz Jesper

176 [NED] Reinders Elmar

177 [SWE] Magnusson Kim

Tarteletto – Isorex

181 [BEL] Marchand Gianni

182 [BEL] Teugels Lennert

183 [BEL] Goeman Andreas

184 [BEL] Relaes Jacob

185 [BEL] Joseph Thomas

186 [BEL] Van de Kerkhove Brent

187 [BEL] De Poorter Maxime

Xelliss-Roubaix Lille Métropole

191 [FRA] Antomarchi Julien

192 [FRA] Dauschy Guillaume

193 [BEL] De Witte Mathias

194 [FRA] Kowalski Dylan

195 [FRA] Tabellion Valentin

196 [FRA] Urruty Maxime

197 [FRA] Combes Simon

DOVE SEGUIRE IL GP DI VALLONIA 2021

Diretta streaming: Eurosport Player, Discovery+, Tim Vision, Amazon Prime e DAZN

Foto: Lapresse