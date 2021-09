Golf, PGA Tour 2021: Patrick Cantlay conserva la vetta del Tour Championship su Jon Rahm dopo il primo round

I golfisti del PGA Tour sono giunti alla resa dei conti prima della Ryder Cup. Spazio al Tour Championship, evento che consegnerà un cospicuo assegno da 15 milioni di dollari al vincitore al termine di una sfida faccia a faccia tra i migliori trenta della FedEx Cup.

Sul percorso par 70 dell’East Lake Golf Club di Atlanta (Georgia, Stati Uniti) al termine del primo round troviamo al comando Patrick Cantlay. L’americano guida la classifica con lo score di -13, aggiungendo al -10 di partenza il -3 giornaliero frutto di quattro birdie ed un bogey. Ricordiamo che questa kermesse ha come particolarità l’assegnazione di punteggi preliminari calcolati in base ai risultati della stagione, al fine di evitare situazioni in cui il vincitore del Tour Championship non fosse lo stesso della FedEx Cup.

-11 e seconda piazza per Jon Rahm. Lo spagnolo, numero uno del mondo, recupera due colpi rispetto a Cantlay ed avvia l’opera di avvicinamento alla vetta grazie ad un ottimo round da -5. Terza posizione con -8 per gli americani Harris English e Bryson DeChambeau, mentre con -7 in quinta piazza troviamo il norvegese Viktor Hovland, l’australiano Cameron Smith e lo statunitense Justin Thomas.

Scorrendo la classifica da segnalare all’ottavo posto con -6 i padroni di casa Kevin Na e Tony Finau, mentre chiudono la top ten con il punteggio di -5 il messicano Abraham Ancer, il sudafricano Louis Oosthuizen, e gli statunitensi Jordan Spieth, Jason Kokrak, Dustin Johnson, Brooks Koepka e Billy Horschel.

Domani spazio al secondo round con alcuni dei golfisti nelle retrovie che cercheranno di rientrare nelle posizioni che contano. Ultimo appello per il nordirlandese Rory McIlroy e per gli americani Xander Schauffele e Collin Morikawa, che partiranno da -4.

