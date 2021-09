Golf, European Tour 2021: Kristoffer Broberg vola al comando del Dutch Open, Detry insegue. Eliminati tutti gli italiani

Ad una settimana esatta dall’avvio dell’attesissima Ryder Cup i golfisti dell’European Tour si stanno sfidando nello storico ed ultracentenario Dutch Open (montepremi 1 milione di euro). Sul percorso par 72 del Bernardus Golf di Cromvoirt (Olanda) al termine del secondo round troviamo al comando Kristoffer Broberg.

Lo svedese, 154° nella Race to Dubai, piazza un sontuoso -8 di giornata issandosi a -12 (132 colpi) con un colpo di margine sul belga Thomas Detry e sul danese Marcus Helligkilde. -10 e quarta posizione per il tedesco Maximilian Kiefer e per l’irlandese Nial Kearney. Quest’ultimo continua a sorprendere dopo il super primo round restando a contatto con i migliori.

Sesta piazza per l’iberico Alejandro Canizares e per il ceco Ondrej Lieser che con -9 precedono di una sola lunghezza il danese Martin Simonsen, il sudafricano Justin Harding e l’indiano Shubhankar Sharma. Classifica corta con un nutrito gruppo di partecipanti fermo a -7 in undicesima posizione tra cui spiccano il nordirlandese Graeme McDowell e l’americano Johannes Veerman.

Capitolo italiani. Torneo olandese da dimenticare per la truppa azzurra presente a Cromvoirt. Nessuno ha superato il taglio, con Renato Paratore 87° alla pari con il par migliore dei nostri rappresentanti. 136esimi infine con +10 Lorenzo Gagli ed Aron Zemmer. Domani spazio al terzo round che ci dirà di più su chi potrà puntare ad essere il successore di Sergio Garcia, campione nel 2019.

