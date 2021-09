Golf: Chez Reavie prende il comando al Fortinet Championship, primo torneo della stagione PGA Tour 2021-2022

Nei fatti, il primo giro del Fortinet Championship di stanotte, a Napa, in California, segna l’inizio della nuova stagione del PGA Tour, con brevissimo scarto rispetto al Tour Championship che ha mandato in archivio quella precedente. Il primo leader del nuovo corso è Chez Reavie, che al Silverado Resort (North Course) si guadagna un -7 con 65 colpi, frutto di otto birdie, di cui sei nelle prime nove buche, e un bogey.

Seconda posizione a -6 per Cameron Tringale e il canadese Adam Hadwin, tra i pochi non americani della top ten, mentre sono quarti, oltre al cileno Mito Pereira (che il mondo ha conosciuto bene alle Olimpiadi di Tokyo), Nate Lashley, Max Homa, Scott Stallings, Troy Merritt e il veterano Jason Dufner.

Molto ampio il gruppo dei decimi a -4: vi troviamo Patrick Rodgers, Peter Uihlein, Wyndham Clark, John Augenstein, Harold Varner III, Maverick McNealy, Brandt Snedeker, Will Zalatoris, Austin Cook, Adam Schenk, Bronson Burgoon, Greyson Sigg, il sudcoreano Si Woo Kim e il sudafricano Dawie van der Walt.

Dei big, 24° a -3 il giapponese Hideki Matsuyama, 41° a -2 l’inglese Danny Willett, così come Phil Mickelson. L’osservato più speciale che c’è, il numero 1 del mondo, lo spagnolo Jon Rahm, è pari con il par al 104° posto. Forse nulla di cui preoccuparsi per la Ryder Cup, almeno in chiave Europa, ma che a rischio taglio sia proprio lui, che (abbandono forzato del Memorial Tournament a parte) ne ha mancati solo due in due anni, è fatto quantomeno singolare.

