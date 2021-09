Il 78esimo Open d’Italia si è appena concluso con un birdie finale che ha regalato il -13 e il trofeo al danese Nicolai Højgaard. Il giovanissimo scandinavo (20 anni) si è assicurato il primo successo sullo European Tour battendo, al termine di una giornata intensissima, un folto gruppo di avversari tra i quali per qualche buca si era inserito anche il nostro Francesco Laporta.

Hojgaard si era preso la leadership ieri, raggiungendo proprio il -13 e con un colpo di margine sull’inglese Tommy Fleetwood. Oggi entrambi sono partiti abbastanza titubanti e non hanno messo in scena il miglior golf della carriera, terminando entrambi con un punteggio in pari con il campo del Marco Simone Golf & Country Club a Roma, sede ufficiale della Ryder Cup 2023. Questo ha permesso agli inseguitori di avvicinarsi, e ne hanno approfittato soprattutto il polacco Adrian Meronk e il nostro Laporta, entrambi ritornati in piena contention a metà giornata. Purtroppo per il pugliese sono però arrivati tre pesantissimi bogey di fila tra la 13 e la 15 del suo giro, che lo hanno ricacciato indietro e di fatto estromesso dalla lotta per la vittoria, e i due birdie successivi sono serviti solamente a rendere un po’ meno amaro quello che comunque è risultato essere un eccellente quarto posto in solitaria a -11.

Meronk invece, grazie al 66 finale, si è riportato addirittura sulle code di Fleetwood, raggiungendolo a -12 e attendendo con impazienza il par 5 della 18 di Hojgaard, che si è presentato con lo stesso punteggio. Ma il danese ha retto al meglio la pressione, trovando il 4 finale sufficiente a evitare gli spareggi, e vincere l’Open d’Italia 2021.

Molto bene in chiusura anche Edoardo Molinari, quinto alla fine a -10 in compagnia di Richard Bland e Masahiro Kawamura dopo un ultimo giro in 2 colpi sotto al par comunque positivo. Molto più arretrati il numero uno e il numero due azzurri: Guido Migliozzi, sopra par oggi (+1) e sceso in 34esima posizione a -3 per il torneo, mentre è arrivato un inatteso crollo verticale per Francesco Molinari, tornato in pari con il par dopo un disastroso +4.

Foto: LiveMedia/Fabrizio Corradetti – LivePhotoSport.it