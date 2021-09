Giro di Sicilia 2021: Vincenzo Nibali, Valverde e Froome! Tre grandi rivali del passato si ritrovano con ambizioni diverse

Dal 28 settembre al 1 ottobre torna di scena il Giro di Sicilia, che giunge alla 25esima edizione dopo l’annullamento dello scorso anno causa pandemia. Quattro tappe affascinanti ed una lista partenti di tutto rispetto per una corsa che si preannuncia combattuta e difficile da pronosticare. Il percorso è vario e si presta a molteplici scenari: partenza da Avola con una tappa adatta ai velocisti, epilogo alle pendici dell’Etna dopo una terza e quarta frazione che garantiranno spettacolo.

Al via troveremo ben cinque squadre World Tour (Israel Start-Up Nation, Movistar Team, Team DSM, Trek-Segafredo, UAE Team Emirates), affiancate da otto compagini Professional e sette Team Continental. Non mancherà all’appello il padrone di casa assoluto, Vincenzo Nibali, che potrebbe sfruttare un percorso adatto alle sue caratteristiche per puntare quantomeno ad una vittoria di tappa e rilanciarsi ad altissimi livelli in vista della prossima stagione.

Lo “Squalo” dovrà vedersela con avversari che conosce bene, tra cui spiccano due nomi su tutti. Chris Froome e Alejandro Valverde hanno battagliato con Vincenzo sulle strade di mezza Europa per più di un decennio, e sarà affascinante vederli tornare protagonisti in una corsa ricca di tradizione come il Giro di Sicilia.

Il trio delle meraviglie è lontano dalla forma dei tempi d’oro: “Don Alejandro”, che ha da poco annunciato che correrà anche nella prossima stagione, torna a competere in una corsa a tappe dopo la rovinosa caduta che lo ha costretto al ritiro della Vuelta, mentre “Il Keniano bianco” e lo stesso Nibali non hanno brillato in questo 2021, anche loro frenati dagli acciacchi, raccogliendo poco o nulla negli appuntamenti che contavano.

Il Giro di Sicilia è una corsa breve, dura ma non proibitiva, e per questi veterani (113 anni in tre!) capaci di conquistare in tutto ben 12 grandi giri può essere la giusta occasione per dare nuovo smalto alla loro già brillante carriera. Vincenzo sembrerebbe più quotato per imporsi in una frazione, condizione permettendo, mentre Froome e Valverde saranno verosimilmente punti di supporto per la propria squadra. Quel che è certo è che se ci saranno le opportunità di giocarsi un successo nessuno dei tre si tirerà indietro. Staremo a vedere!

Foto: Lapresse