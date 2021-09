Vincenzo Nibali tornerà alle gare oggi al Giro di Lussemburgo 2021. Lo Squalo dello Stretto è fermo dalla prova in linea delle Olimpiadi di Tokyo e ora deve riprendere il ritmo gara in vista del finale di stagione. L’obiettivo principale del messinese, in questi mesi che chiudono il 2021, infatti, è sfornare una bella prestazione in quella che più di ogni altra è la sua classica: il Giro di Lombardia.

Non sarà una ripresa facile per Nibali, però. Il messinese, infatti, ha dichiarato ai microfoni di Spaziociclismo di essere stato male nella notte appena trascorsa. Queste le dichiarazioni di Nibali: “Questa notte ho avuto un po’ di febbre e di problemi allo stomaco. Al momento non mi sono ancora passati, ma proverà lo stesso a partire. Ci sarà da soffrire molto, ad ogni modo“.



Il Giro del Lussemburgo, da sempre una gara assai spettacolare, quest’anno avrà una startlist a dir poco stellare. Oltre a Vincenzo, infatti, al via della manifestazione in questione troviamo corridori come Benoit Cosnefroy, Joao Almeida, Marc Hirschi, David Gaudu, Nairo Quintana, Juan Ayuso, Clément Champoussin, Esteban Chaves, Andrea Vendrame, Caleb Ewan, Fausto Masnada, Bauke Mollema e Thibaut Pinot.

Foto: Lapresse