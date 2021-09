Giro di Lussemburgo 2021: colpo doppio per Marc Hirschi. Lo svizzero conquista la seconda tappa e la maglia di leader

Colpo doppio di Marc Hirschi al Giro di Lussemburgo. Il ciclista svizzero conquista il successo di tappa nella seconda frazione della corsa e indossa la maglia di leader. Per l’elvetica si tratta della prima in questa stagione, ottenuta in maniera molto spettacolare.

La Steinfort-Eschdorf di 186,1 km prometteva spettacolo e non ha deluso le aspettative. Fondamentale per Hirschi il lavoro della squadra che ha tenuto chiusa la corsa. In luce per il grande sforzo profuso per mettere nelle condizioni ideali lo svizzero di attaccare Ayuso e Formolo.

Il ciclista dell’UAE Team Emirates ha piazzato l’attacco decisivo sulla côte finale staccando tutti di ruota e tagliando il traguardo in solitaria. Un successo autoritario quello di Hirschi che non ha lasciato spazio ad eventuali repliche degli avversari.

L’ex leader del Giro del Lussemburgo, Joao Almeida, si è dovuto accontentare del secondo posto nella frazione odierna a 8” e ora in classifica generale insegue con 4” di ritardo dalla nuova maglia gialla. Terzo posto parziale per David Gaudu che ha battuto in volata uno splendido Formolo.

