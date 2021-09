Il 2021 d’oro dello sport italiano ha potuto contare sull’importante apporto dato dalle Nazionali di volley maschile e femminile che si sono imposte negli Europei, regalando al Bel Paese qualcosa che non era mai accaduto, ovvero una duplice vittoria nella stessa edizione della rassegna continentale.

Un altro capitolo di storia è stato scritto in un’annata dai mille sorrisi per il darsi agonistico nei nostri confini ed è per questo che il presidente del Coni Giovanni Malagò si è voluto congratulare con le due compagini, dopo che azzurri e azzurre sono stati ricevuti dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale.

“Complimenti alla pallavolo, per due vittorie che inorgogliscono il comitato olimpico e tutta l’Italia. Oggi abbiamo la fortuna di festeggiare ragazzi e ragazze che hanno compiuto impresa unica nella storia dello sport. Sappiamo benissimo come ci fossero altre aspettative durante le Olimpiadi da queste due squadre. Soprattutto per questo è ancora più incredibile quanto successo: lo sport dà sempre la possibilità di riscattarsi, e loro l’hanno fatto alla grande. Complimenti alla pallavolo, al presidente Manfredi, ai ct Mazzanti e De Giorgi“, le parole del presidente del Coni (fonte: Ansa).

L’obiettivo, ovviamente, sarà quello di confermarsi nelle prossime competizioni visto che Parigi 2024 è dietro l’angolo e sarà necessario impostare un lavoro di programmazione con tempi e modi diversi.

Foto: LaPresse