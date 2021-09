Ci sono quattro gradite novità nel Codice dei Punteggi della ginnastica artistica. Quattro uomini, infatti, hanno presentato nuovi elementi durante questa stagione (tra Olimpiadi di Tokyo 2020, Europei, Coppa del Mondo) e dunque questi movimenti sono entrati nella Bibbia della Polvere di Magnesio con il nome degli atleti che li hanno portato in gara per la prima volta. Si tratta del russo Nikita Nagornyy, dello spagnolo Rayderley Zapata, dello statunitense Brody Malone, del francese Samir Ait Said.

Nikita Nagornny, Campione del Mondo all-around e bronzo olimpico sul giro completo, ha eseguito il leggendario triplo carpio dietro al corpo libero in occasione degli Europei (vinti) ed è stato riconosciuto come una difficoltà I, ovvero la più elevata per gli uomini (ci sono soltanto altri due movimenti ritenuti così complessi)

Rayderley Zapata, argento olimpico al corpo libero, ha presentato il suo doppio salto con un avvitamento e mezzo al quadrato in Coppa del Mondo a Doha e anch’esso entra nel Codice con una I e col nome di Zapata II. Coefficienti invece più bassi per le invenzioni di Samir Ait Said (una sequenza iniziale agli anelli) e di Brody Malone (salita alle parallele pari), entrambi valutati con una E.

VIDEO NUOVI ELEMENTI GINNASTICA ARTISTICA MASCHILE

NIKITA NAGORNYY: CORPO LIBERO, DIFFICOLTÀ I

RAYDERLEY ZAPATA II: CORPO LIBERO, DIFFICOLTÀ E

SAMIR AIT SAID: ANELLI, DIFFICOLTÀ E

BRODY MALONE: PARALLELE PARI, DIFFICOLTÀ E

Foto: Lapresse