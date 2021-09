Gianmarco Tamberi vince il Meeting di Chorzow! Primo successo da Campione Olimpico: volo a 2.30!

Gianmarco Tamberi ha vinto la gara di salto in alto al Meeting di Chorzow, tradizionale appuntamento internazionale di atletica leggera andato in scena nella località polacca e valido per il World Gold Continental Tour. Il Campione Olimpico ha firmato il suo primo successo dopo l’apoteosi di Tokyo e lo ha fatto da autentico fuoriclasse, superando 2.30 metri al terzo tentativo con una prestazione tecnica semplicemente notevole. Il marchigiano è andato ben sopra all’asticella, con ampissimo margine (sembrava un 2.35).

Il ribattezzato Gimbo, che era reduce dal quinto posto di Losanna (in Diamond League) e dalla seconda piazza di Rovereto (al Palio della Quercia), ruggisce in maniera brillante e ribadisce ancora una volta la sua superlativa caratura. Il 29enne ha effettuato percorso netto (2.10, 2.15, 2.20, 2.24, 2.27, 2.30) e poi ha piazzato la stoccata mirabolante, con la vittoria già in tasca visto che il russo Ilya Ivanyuk era incappato in tre errori (dopo 2.27 alla terza prova). Successivamente ha avuto la forza per proseguire: ha fallito un tentativo a 2.34, poi addirittura ha provato 2.36 (due errori).

Gianmarco Tamberi , che oggi ha saputo regolare anche lo statunitense Darryl Dullivan, l’ucraino Bohdan Bondarenko, il polacco Norbret Kobielski (tutti terzi con 2.24 alla seconda prova) e il bielorusso Maksim Nedasekau (2.15), tornerà in gara giovedì 9 settembre per disputare la Finale di Diamond League a Zurigo (Svizzera).

Foto: Lapresse