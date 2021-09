Sebastian Vettel, reduce dal quinto posto dell’ultimo GP del Belgio (ottenuto grazie ad una bellissima qualifica sotto la pioggia), si appresta ad affrontare in quel di Zandvoort il weekend valevole per il Gran Premio d’Olanda 2021, tredicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno.

“Come tutti, abbiamo preparato il più possibile il nuovo circuito di Zandvoort attraverso il simulatore, quindi siamo ansiosi di scendere in pista per sperimentarlo. La nuova sezione di banking all’ultima curva dovrebbe essere particolarmente emozionante e si spera che favorisca i sorpassi, perché la pista sembra essere molto stretta in alcuni punti. Zandvoort ha una storia incredibile in Formula 1 e i tifosi sono molto appassionati. Quindi sono felice di vedere che ha ritrovato un posto nel calendario”, ha dichiarato il tedesco dell’Aston Martin in vista delle prove libere di domani.

In conferenza stampa, il quattro volte campione iridato ha poi toccato temi legati alla salvaguardia del pianeta e alle future scelte della Formula 1: “Se mi chiedi cosa sta facendo la Formula 1 per l’ambiente, dico che ci sono molte cose in programma, alcune aree più piccole in cui vengono scambiate le cose, il che è positivo. Ma è abbastanza? No, non lo è“, spiega Sebastian alla stampa.

“È sufficiente quello che facciamo come società? Dipende dal paese, alcuni sono più lontani di altri. Ma nel complesso, come umanità, probabilmente non stiamo facendo abbastanza – prosegue l’ex ferrarista, che poi avverte – Penso che sia importante capire cosa c’è in gioco. Se non capiamo questo, non c’è futuro. Sembra una presa in giro, ma d’altra parte è molto buono che ci sia molto che possiamo fare”.

