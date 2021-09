Nel Gran Premio d’Italia è andata in scena la seconda sprint race della stagione. Come accaduto a Silverstone, la mini-gara del sabato, utilizzata per stabilire la griglia di partenza della domenica, non ha entusiasmato. Da qui a fine anno ne è prevista una terza, in Brasile, ma la dirigenza della Formula Uno sta già guardando oltre, ovvero al 2022, quando potrebbero essere effettuate delle modifiche.

In un’intervista rilasciata a motorsport.com, Ross Brawn ha dichiarato che “il punto focale riguarda lo scopo della sprint race, perché potremmo renderla un evento a sé. Un’ipotesi che stiamo valutando è quella di effettuare le qualifiche al venerdì, utilizzando la loro classifica per determinare la griglia di partenza sia della sprint race del sabato che del GP della domenica”.

Sono stati sollevati molti dubbi in merito all’utilità e allo spettacolo offerto dal nuovo format, ma il direttore generale della F1 tira dritto. “Dobbiamo cercare un equilibrio allo scopo di non togliere l’importanza del Gran Premio domenicale, che resta l’evento principe del weekend. Allo stesso tempo, però, vogliamo aggiungere qualcosa che possa essere divertente, rilevante e degno di rispetto”.

Insomma, la Formula Uno va dritta verso la sprint race, indipendentemente da quanto si è visto in pista. O forse sarebbe meglio dire indipendentemente da quanto NON si è visto in pista, perché sia a Silverstone che a Monza la noia ha regnato sovrana nell’appuntamento del sabato. Si arriverà davvero a dei weekend con due gare, una in formato mignon con punteggio ridotto al sabato da aggiungere a quella classica della domenica? L’ipotesi non è da escludere, anzi, leggendo tra le righe delle dichiarazioni di Ross Brawn, l’intenzione sembra proprio quella…

Foto: La Presse