F1, Robert Kubica sostituisce Kimi Raikkonen anche a Monza: il finlandese ancora positivo al Covid

Un vero peccato per Kimi Raikkonen. Il finlandese non potrà godersi la sua ultima volta da pilota a Monza, sede del prossimo round del Mondiale 2021 di F1, per la positività al Covid-19.

L’alfiere dell’Alfa Romeo, che ha annunciato il suo ritiro a fine stagione e aveva già saltato il weekend olandese a Zandvoort per il Coronavirus, non avrà l’occasione di calarsi nell’abitacolo e cimentarsi nel Tempio della velocità. Spetterà nuovamente a Robert Kubica sostituire il campione del mondo del 2007 e fare il meglio possibile.

BREAKING: Robert Kubica will stand in for Kimi Raikkonen at Monza

We look forward to seeing Kimi back soon!#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/87KvhDmbk2

— Formula 1 (@F1) September 8, 2021