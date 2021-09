F1, perché Charles Leclerc partirà ultimo nel GP di Russia. Nuovo motore in vista del 2022

Arriva un’altra novità in occasione del GP di Russia di F1, che si disputerà nel weekend e che vedrà oggi la consueta conferenza stampa dei piloti: dopo la conferma di Mick Schumacher e Nikita Mazepin come piloti ufficiali dell’Uralkali Haas F1 Team anche nella stagione 2022, arriva la notizia del debutto del motore ibrido in casa Ferrari (scelta in ottica 2022), con conseguente retrocessione del monegasco Charles Leclerc all’ultimo posto della griglia di partenza.

Il ferrarista, infatti, in stagione aveva già utilizzato le tre power unit previste dal regolamento, dunque scatterà dal fondo dello schieramento. La scuderia di Maranello ha anticipato i tempi: l’esordio del motore 065/6 evo era previsto ad Istanbul ed invece arriverà già a Sochi.

La scelta della Ferrari è ricaduta sul monegasco Charles Leclerc in quanto sulla sua SF41 c’è ancora la batteria che faceva parte della power unit 2, poi danneggiata nell’incidente in Ungheria. Ecco perché il nuovo motore non verrà provato anche dallo spagnolo Carlos Sainz.

In questo modo la Ferrari di Leclerc disporrà di una decina di cavalli in più, dato che il sistema ibrido è in grado di assicurare una maggiore efficienza energetica, oltre ad avere elementi miniaturizzati e, quindi, anche più leggeri in quanto alla componentistica.

Foto: Lapresse