Max Verstappen scatterà dall’ultima posizione nel GP di Russia 2021, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Sochi. L’olandese dovrà infatti scontare una penalizzazione per avere montato la quarta power unit stagionale sulla sua Red Bull e dunque sarà obbligato a partire dal fondo dello schieramento, affiancato dal ferrarista Charles Leclerc (retrocesso sulla griglia di partenza per lo stesso motivo). Il leader del Mondiale sarà dunque chiamato a inscenare una rimonta furibonda, con l’obiettivo di entrare in top-10 e portare a casa il maggior numero possibile di punti.

Max Verstappen deve infatti limitare i danni: al momento ha cinque punti di vantaggio su Lewis Hamilton in classifica generale, il britannico è inevitabilmente il grande favorito per la vittoria e punta al sorpasso in graduatoria con tanto di allungo. L’alfiere della Red Bull, reduce dall’incidente di Monza con il suo grande rivale per il titolo iridato, ha deciso di non girare nelle qualifiche odierne, proprio perché era già sicuro di scattare dall’ultima fila e perché fare un test sul bagnato non gli era sembrato necessario in vista della gara di domani.

Max Verstappen ha parlato ai microfoni di Sky Sport F1: “Domani sarà asciutto, quindi quando parti ultimo penso sia utile risparmiare il materiale e guardare dai box, era inutile fare altri giri e non aveva senso. Sono sicuro per domani, dovrebbe essere asciutto. dipenderà comunque dai livelli di aderenza ma sono fiducioso che la nostra decisione sia la più corretta per l’assetto della macchina. Qui non è semplice superare anche perché i valori del centro gruppo sono più vicino ai nostri, ma il mio obiettivo è quello di fare punti“.

Foto: Lapresse