F1, la Ferrari farà debuttare il nuovo motore ibrido in Russia. Leclerc scatterà in ultima posizione

La Ferrari è riuscita ad anticipare i tempi e farà debuttare l’attesissimo nuovo motore in occasione del GP di Russia 2021, tappa del Mondiale F1 in programma nel weekend del 24-26 settembre. La Scuderia di Maranello aveva pensato di fare esordire il motore 065/6 evo a Istanbul e invece l’unità è già pronta per la gara di Sochi.

Il Cavallino Rampante affiderà questo nuovo sistema ibrido a Charles Leclerc, che omologherà così il quarto motore della stagione e, da regolamento, scatterà in fondo alla griglia di partenza (questa è la penalità da scontare quando si usano più di tre propulsori a stagione).

Il motivo per cui il monegasco è stato scelto rispetto a Carlos Sainz è molto semplice: sulla sua SF41 c’è ancora la batteria che faceva parte della power unit 2 che è stata danneggiata dall’incidente in Ungheria. Con questi aggiornamenti la Ferrari dovrebbe disporre di una decina di cavalli in più, perché il sistema ibrido è in grado di assicurare una maggiore efficienza energetica, oltre a elementi miniaturizzati e, quindi, anche più leggeri. Si stanno già mettendo le basi per la prossima stagione.

Foto: Lapresse