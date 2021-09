F1 in tv, GP Olanda 2021: programma Sky e TV8, orari, streaming

Siamo ormai giunti ai nastri di partenza dell’attesissimo fine settimana del Gran Premio d’Olanda, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Dato che nel prossimo weekend si correrà ancora, e andrà in scena il Gran Premio d’Italia a Monza, si può davvero sottolineare come il ritorno in pista dopo le vacanze estive prosegua senza soluzioni di continuità. Dopo i fatti di Spa, la voglia di vedere di nuovo competizione in pista è veramente elevata.

Si gareggerà sulla pista di Zandvoort, un gradito ritorno per questo tracciato che mancava dal calendario della F1 addirittura dal lontano 1985. L’ultima edizione fu vinta da Niki Lauda, dopodichè il circuito olandese è andato in archivio. Doveva rientrare ufficialmente nella scorsa annata, ma la pandemia ha costretto gli organizzatori a cancellare l’evento e rimandarlo al 2021.

Tutto è pronto, quindi, per il grande ritorno del Gran Premio d’Olanda nel calendario. Un palcoscenico che attende una vera e propria marea oranje pronta a sospingere verso la vittoria l’idolo di casa Max Verstappen. La pista è pressoché sconosciuta per tutti, con carreggiata stretta e pochi punti dove sorpassare, ma con la iconica curva sopraelevata in pendenza che regalerà grande spettacolo.

IN TV – Il fine settimana del Gran Premio d’Olanda sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport F1 (207) e Sky Sport1 (201). Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) saranno disponibili le differite di qualifiche e gara. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP OLANDA 2021 – F1

Venerdì 3 settembre

Ore 11.30-12.30 Prove libere 1

Ore 15.00-16.00 Prove libere 2

Sabato 4 settembre

Ore 12.00-13.00 Prove libere 3

Ore 15.00-16.00 Qualifiche

Domenica 5 settembre

Ore 15.00 Gran Premio d’Olanda

Foto: Lapresse