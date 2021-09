F1, GP Olanda 2021: orario gara TV8. Programma, differita, streaming

Si preannuncia una nuova sfida campale per la vittoria di tappa tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, i due grandi protagonisti della corsa al titolo, che si daranno battaglia quest’oggi nel Gran Premio d’Olanda 2021. Il padrone di casa olandese della Red Bull parte dalla pole position, ma al suo fianco dovrà difendersi dagli attacchi del sette volte campione del mondo.

LA DIRETTA LIVE DEL GP D’OLANDA DI F1 DALLE 15.00

In seconda fila Valtteri Bottas sarà chiamato ad una prestazione di alto livello per aiutare dal punto di vista strategico la Mercedes, ma per farlo dovrà conservare al via almeno la terza posizione. Alle spalle del finlandese si scatenerà infatti una battaglia accesissima con protagonisti Pierre Gasly e le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Fari puntati infine sulla rimonta dalle retrovie di Sergio Perez con la Red Bull.

La gara di Zandvoort sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 ed in diretta streaming su Sky Go e Now TV, mentre su TV8 sarà possibile seguire in chiaro la gara in differita dalle ore 17.55. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un attimo della sfida per il successo (e per il titolo) tra Verstappen e Hamilton.

Di seguito la programmazione televisiva completa per il GP d’Olanda 2021 di F1:

PROGRAMMA GP OLANDA F1 2021

La programmazione di TV8/HD

Domenica 5 settembre

Ore 17.55, F1, Gara, differita

La programmazione di Sky Sport F1/HD

Domenica 5 settembre

ore 15.00, F1, Gara, diretta

Foto: Lapresse