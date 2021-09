F1, GP Olanda 2021: Max Verstappen è pronto per la gara di casa, Zandvoort vuole sospingerlo al trionfo

Domenica non sarà la festa nazionale olandese, quella è il Koninginnedag e si festeggia il 30 aprile solitamente, ma ci andremo molto vicini. Non ce ne vogliano i reali oranje, ma domenica il “Re” dei Paesi Bassi, sarà solamente Max Verstappen. Il figlio prediletto della Nazione, infatti, sarà protagonista del Gran Premio d’Olanda, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, in un appuntamento che ha tutto per entrare nella storia.

Come mai tanta enfasi? In primo luogo la gara olandese torna nel calendario della massima serie del motorsport dopo tempo immemore. L’ultima edizione, dopotutto, è datata 1985, ben 12 anni prima che Max Verstappen venisse al mondo. L’Olanda, da quel momento, è rientrata con pieno diritto nei discorsi legati alla Formula Uno e la marea arancione di tifosi ha iniziato ad accompagnare, gara dopo gara, il nativo di Hasselt (che effettivamente sarebbe in Belgio, ma tant’è…).

Domenica, quindi, l’attesa sarà enorme, immensa, qualcosa di mai visto prima a quelle latitudini. Si attende un pubblico oceanico sul tracciato di Zandvoort (riveduto e corretto da quel 1985) che proverà in tutti i modi a sospingere ed esaltare il portacolori del team Red Bull con l’obiettivo di vincere la gara di casa e, di conseguenza (visti gli appena 3 punti di distacco) tornare in vetta alla classifica generale dopo il sorpasso di Lewis Hamilton in quel di Budapest.

Il clima sarà elettrico, sotto molti punti di vista. Gli oranje saranno calorosissimi verso il proprio beniamino e, di conseguenza, poco inclini all’essere benevoli verso il “Re Nero” grande rivale di “Super Max”. La battaglia che stiamo ammirando in pista tra questi due fuoriclasse sta ribollendo, e il contatto al via del Gran Premio di Silverstone è ancora ben nitido nella memoria di tutti, come le polemiche che ne sono scaturite.

I fatti di Spa, poi, non hanno fatto altro che buttare altra benzina sul fuoco, con una vera e propria farsa che, volenti o nolenti, ha accorciato nuovamente il distacco in classifica generale. Tutta la pressione, ovviamente, sarà su Max Verstappen, padrone di casa che vorrà essere, tra le altre cose, il primo oranje a vincere il Gran Premio d’Olanda. Davanti al proprio pubblico. Su una pista di Zandvoort rimessa a nuovo. Contro il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. Ci sono tutti gli ingredienti per una gara storica. E, fidatevi, “Super Max” è il primo a saperlo…

Foto: LPS Antonin Vincent