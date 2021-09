Oggi sabato 11 settembre (ore 16.30) si corre la gara sprint del GP d’Italia 2021, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Monza. Per la seconda volta nella storia, dopo l’esperimento di un paio di mesi fa nel GP di Gran Bretagna, i pilota si cimenteranno con questa prova veloce, ovvero una gara sulla distanza dei 100 km che assegnerà punti (3 al vincitore, 2 al secondo, 1 al terzo) e il cui ordine d’arrivo determinerà la griglia di partenza per il classico Gran Premio in programma domani.

Si infiamma il duello tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, che sono in lotta per il titolo iridato: l’olandese della Red Bull ha tre punti di vantaggio sul britannico della Mercedes, si preannuncia grande spettacolo in un testa a testa che determinerà anche la pole position per il Gran Premio di domani. La Ferrari spera di ottenere un risultato onorevole con Charles Leclerc e Carlos Sainz su una pista teoricamente non favorevole. La sprint race sarà preceduta dalle prove libere 2, un’ora di tempo a disposizione dei piloti per l’ultima messa a punto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di FP2 e sprint race del GP d’Italia 2021, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Monza. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky e su TV8, in diretta streaming su Sky Go e su Now Tv oltre che su tv8.it, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

SPRINT RACE GP ITALIA F1 2021: PROGRAMMA E ORARI

SABATO 11 SETTEMBRE:

12.00-13.00 Prove libere 2

16.30 Sprint race

SPRINT RACE GP ITALIA F1 2021: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Prove libere e sprint race in diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport F1 (canale 207) e su Sky Sport Uno (canale 201).

Sprint race in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 125 del satellite).

Prove libere e sprint race in diretta streaming su Sky Go e su Now TV.

Sprint race in diretta streaming, gratis, su tv8.it.

Prove libere e sprint race in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Sprint race in replica su Sky Sport F1 alle ore 20.00, 21.45, 00.00 e nel rullo notturno.

