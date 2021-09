F1, GP Italia 2021: orari prove libere, programma, tv, streaming 10 settembre

La Formula Uno, dopo due weekend di gara consecutivi tra Spa-Francorchamps e Zandvoort, si trasferisce a Monza per il Gran Premio d’Italia 2021, quattordicesimo appuntamento della stagione. Il Bel Paese si appresta ad ospitare il circus per la seconda volta dell’anno, dopo il GP dell’Emilia-Romagna andato in scena a Imola lo scorso 18 aprile.

Fari puntati dunque per tre giorni sul Tempio della Velocità, in cui assisteremo al nuovo capitolo della sfida stellare per il titolo iridato tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. L’olandese della Red Bull è reduce dal sorpasso in testa alla classifica generale sul sette volte campione mondiale della Mercedes, costretto adesso ad inseguire a -3 dal nuovo leader del campionato.

Il venerdì di Monza verrà trasmesso integralmente in diretta tv su Sky Sport F1 ed in diretta streaming su Sky Go e Now TV, mentre non è prevista la copertura televisiva in chiaro delle prove libere su TV8 (le qualifiche saranno visibili sabato in differita alle ore 14.15). OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di tutte le sessioni con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un attimo dell’avvicinamento al quattordicesimo Gran Premio della stagione.

Di seguito la programmazione televisiva completa del venerdì valevole per il GP d’Italia 2021:

PROGRAMMA PROVE LIBERE GP ITALIA F1 2021

La programmazione di Sky Sport F1/HD

VENERDÌ 10 SETTEMBRE

ore 11.20-12.05, F2, Prove libere, diretta

ore 14.30-15.30, F1, Prove libere 1, diretta

ore 16.50-17.20, F2, Qualifiche, diretta

ore 18.00, F1, Qualifiche, diretta

Foto: Lapresse