Corsa contro il tempo in casa Ferrari per consentire a Carlos Sainz di scendere in pista in occasione delle qualifiche del Gran Premio d’Olanda 2021, tredicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Lo spagnolo della Rossa si è infatti reso protagonista di un incidente durante la terza sessione di prove libere a Zandvoort, danneggiando la sua SF21 e mettendo a serio rischio la sua partecipazione al Q1.

La scuderia di Maranello ha potuto cominciare a lavorare sulla vettura dell’iberico a partire dalle ore 13.15, quindi a 105 minuti dall’inizio delle prove ufficiali. I meccanici della casa emiliani sono dunque chiamati ad un tour de force. Preoccupano in particolare i danni riportati dal cambio e dal telaio, che potrebbero essere entrambi sostituiti.

Sainz è andato a sbattere violentemente contro le barriere all’esterno di curva 3, dopo aver perso il controllo della Ferrari in uscita da curva 2 con un testacoda che ha portato all’impatto del retrotreno della sua vettura.

This nasty impact at Turn 3 brought an abrupt end to Carlos Sainz’s FP3

It just goes to show how tricky Zandvoort can be! Thankfully he was okay to get out of his car right away#DutchGP 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/3ONNMhUzHv

