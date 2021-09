Comincia subito in salita il weekend di Sochi per Charles Leclerc, già certo di partire in fondo alla griglia di partenza del Gran Premio di Russia 2021 a causa dell’introduzione di una nuova power-unit (la quarta dell’anno) aggiornata sulla sua SF21.

“Sulla carta, dicono che è un po’ meglio e, ovviamente, ogni volta che abbiamo qualcosa che è un po’ meglio cerchiamo di portarlo in pista. Non ci aspettiamo però grandissimi cambiamenti, ma qualcosa che vada nella giusta direzione in vista del 2022”, spiega il monegasco della Rossa in conferenza stampa.

Una possibile variabile è legata al meteo, che potrebbe rendere estremamente incerta la gara: “Per ora le previsioni dicono pioggia. Se fosse così, allora potrebbe essere una gara abbastanza imprevedibile e speriamo che tutto questo giocherà a nostro favore. Se fosse asciutto, penso che con il giusto ritmo sarebbe ancora una pista dove possiamo sorpassare, quindi vediamo come va”, dichiara Charles.

Il nativo del Principato conclude commentando la rivalità con McLaren per il terzo posto nel Mondiale costruttori: “È bello avere una battaglia così serrata nella quale essere ingaggiati, è tutta la stagione che a seconda dei tracciati una delle due scuderie prevale sull’altra. A Monza le McLaren sono andate veramente forte, ora tocca a noi cercare di rispondere cercando di ottenere in ogni weekend il miglior risultato possibile”.

Foto: Lapresse