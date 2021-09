Sono stati diramati i convocati dell’Italia per gli Europei di completo in programma dal 23 al 26 settembre: ad Avenches saranno presenti sei binomi azzurri (più uno di riserva) per tentare l’assalto al titolo continentale dopo il settimo posto raggiunto ai Giochi Olimpici.

I binomi azzurri in terra elvetica saranno l’assistente delle Fiamme Azzurre Evelina Bertoli con Seashore Spring, l’appuntato scelto Stefano Brecciaroli con Bolivar Gio Granno, l’assistente capo della Polizia di Stato Marco Cappai con Uter, il carabiniere scelto Mattia Luciani con Leopold K, l’agente scelto della Polizia di Stato Pietro Sandei con Rubis de Prere e Paolo Torlonia con Bambino de l’Ilatte.

Il team manager selezionatore Katherine Ferguson Lucheschi ed il capo equipe Giacomo Della Chiesa (con loro in Svizzera ci sarà anche il veterinario di squadra Marco Eleuteri) hanno inoltre nominato quale riserva il sergente maggiore Emiliano Portale con Aracne dell’Esercito Italiano.

Completamente rivoluzionata la selezione azzurra rispetto a quella vista ai Giochi Olimpici di Tokyo, con il solo Stefano Brecciaroli con Bolivar Gio Granno presente in Giappone in qualità di riserva, ma in quell’occasione l’appuntato scelto non entrò in gara.

Foto: LaPresse