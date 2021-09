Equitazione, Europei completo 2021: Italia quarta dopo la prima parte del dressage

Sono scattati oggi, giovedì 23 settembre, gli Europei del completo dell’equitazione: ad Avenches, in Svizzera, sono scesi sul rettangolo i primi 34 binomi per la prova di dressage, che si completerà domani, quando entreranno in gara gli altri 33 binomi iscritti.

Nella classifica individuale è in testa Nicola Wilson (Gran Bretagna) su JL Dublin con 20.9 penalità, ma ben figurano gli italiani: 10° posto per Evelina Bertoli su Seashore Spring con 29.6, davanti a Pietro Sandei su Rubis de Prere, 11° con 30.2, infine è 19° Marco Cappai su Uter con 31.8.

Nella classifica a squadre (per l’Italia fanno testo i punteggi di Bertoli e Sandei) in testa c’è la Gran Bretagna con 44.20 penalità, davanti alla Francia, seconda con 56.00, ed alla Germania, terza con 57.10. Ottima prestazione per l’Italia, quarta con 59.80.

CLASSIFICA INDIVIDUALE (TOP 10 + ITALIANI)

1. 72 Nicola WILSON * GBR JL Dublin 498,5 79,13 20,9 1.

2. 19 Piggy MARCH * GBR Brookfield Inocent 483,0 76,67 23,3 2.

3. 57 Andreas DIBOWSKI * GER FRH Corrida 468,5 74,37 25,6 3.

4. 24 Christoph WAHLER GER Carjatan S 466,0 73,97 26,0 4.

5. 104 Robert MANDL * AUT Sacré-Cœur 464,5 73,73 26,3 5.

6. 102 Gwendolen FER * FRA Romantic Love 463,0 73,49 26,5 6.

7. 2 Janneke BOONZAAIJER * NED ACSI Champ de Tailleur 459,0 72,86 27,1 7.

8. 91 Izzy TAYLOR GBR Monkeying Around 454,5 72,14 27,9 8.

9. 123 Jean Lou BIGOT * FRA Utrillo du Halage 444,0 70,48 29,5 9.

10. 107 Evelina BERTOLI * ITA Seashore Spring 443,5 70,40 29,6 10.

11. 103 Pietro SANDEI * ITA Rubis de Prere 439,5 69,76 30,2 11.

19. 122 Marco CAPPAI ITA Uter 429,5 68,17 31,8 19.

CLASSIFICA A SQUADRE (INTEGRALE)

1 GBR GREAT BRITAIN 44,20 1.

2 FRA FRANCE 56,00 2.

3 GER GERMANY 57,10 3.

4 ITA ITALY 59,80 4.

5 NED NETHERLANDS 60,50 5.

6 AUT AUSTRIA 61,90 6.

7 BEL BELGIUM 64,40 7.

8 IRL IRELAND 64,60 8.

9 RUS RUSSIA 64,80 9.

10 SWE SWEDEN 65,70 10.

11 ESP SPAIN 67,20 11.

12 SUI SWITZERLAND 93,00 12.

13 CZE CZECH REPUBLIC 40,50 13. (un solo punteggio valido)

Foto: LaPresse