Equitazione, Global Champions League Roma II 2021: conducono i Prague Lions dopo la prima prova

Nella prima prova della tappa di Roma II, in corso al Circo Massimo, la tredicesima della Global Champions League 2021 di equitazione, si registrano otto netti nel tempo: il neerlandese Jur Vrieling su Fiumicino van de Kalevallei è autore della miglior prestazione di giornata in 68.53, davanti all’azzurra Francesca Ciriesi su Cape Coral (binomio iscritto a titolo individuale), seconda in 68.81, ed allo spagnolo Sergio Alvarez Moya su Alamo, terzo in 69.43.

Oggi erano in gara altri quattro binomi italiani, tutti iscritti a titolo individuale: 12ma Giulia Martinengo Marquet su Elzas con 4 penalità in 67.14, 27° Alberto Zorzi su Clarina con 5 penalità in 77.65, 35° Giacomo Casadei su Ballantine di Villagana con 8 penalità in 72.48, eliminato Emanuele Gaudiano su Crack Balou.

Nella classifica a squadre, dopo la prova odierna sono in testa i Prague Lions, con la formazione composta da Sergio Alvarez Moya e Jur Vrieling, compagine con doppio netto in 137.96, davanti ai Cascais Charms di Jodie Hall McAteer e Roger Yves Bost, secondi con doppio netto in 141.73, mentre in terza posizione si classificano, con 4 penalità in 138.71, i New York Empire di Denis Lynch e Shane Breen.

Nella classifica generale dopo dodici tappe delle quindici in calendario risultano essere al comando i Valkenswaard United con 247 punti, mentre si trovano al secondo posto gli Shanghai Swans, a quota 242, davanti ai Paris Panthers, terzi con 240.

