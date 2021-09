Conegliano-Novara, Supercoppa Italiana volley femminile 2021: programma, orario, tv, streaming

La stagione di volley femminile si apre subito con un acuto, Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara si scontreranno sabato 2 ottobre per aggiudicarsi la Supercoppa italiana nell’ennesimo capitolo di quella che è la più grande rivalità del volley italiano degli ultimi anni.

Le ”pantere” di Conegliano sono reduci dalla stagione perfetta, in cui si sono aggiudicate ogni titolo a disposizione, partendo proprio dalla Supercoppa. L’irreale conto delle vittorie consecutive è fermo a 64 dopo la straordinaria vittoria in finale di Champions League contro il Vakifbank Istanbul. Le gialloblù proveranno ad estendere questa striscia, ma dovranno farlo senza Miriam Sylla e Sarah Fahr, ferme a causa di infortuni rimediati durante la lunga estate con la nazionale italiana. Questa sarà inoltre la prima partita senza l’americana Kimberly Hill, eccezionale protagonista delle ultime esaltanti stagioni, che dopo l’oro olimpico a Tokyo, ha annunciato il ritiro dalla pallavolo giocata.

Ad aspettare le campionesse di tutto, c’è una Igor Volley Novara che in estate ha aggiunto Ebrar Karakurt, una delle giovani stelle della pallavolo mondiale e Rosamaria Montibeller, reduce da un torneo olimpico giocato da protagonista con la maglia verdeoro.

Le due squadre sono ormai stabilmente tra le più forti d’Europa e la posta in palio è già molto alta. Lo spettacolo è assicurato e la cornice è quella delle grandi occasioni, l’incontro si disputerà infatti al PalaPanini di Modena. Appuntamento quindi a sabato 2 ottobre alle 17.30 nel ”tempio del volley” per assegnare il primo trofeo della stagione. Sarà possibile seguire il match in diretta TV su Rai 2 o in diretta streaming su RaiPlay. OA Sport, infine, vi fornirà la diretta LIVE scritta, per non farvi perdere nemmeno un’azione di questo primo, scoppiettante match della stagione!

CONEGLIANO-NOVARA, SUPERCOPPA ITALIANA DATA E ORARIO



Sabato 2 ottobre:

17.30: Imoco Volley Conegliano – Igor Gorgonzola Novara

CONEGLIANO – NOVARA, SUPERCOPPA ITALIANA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV O STREAMING

Diretta TV su Rai 2

Diretta streaming su RaiPlay

Diretta LIVE scritta su OA Sport

Foto LPS/Filippo Tomasi