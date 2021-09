Champions League: oggi, 28 settembre, dopo due settimane dalla prima partita della massima competizione europea calcistica, è tempo di tornare in campo per la seconda giornata della fase a gironi della stagione 2021/2022.

In questo martedì saranno otto le partite in programma. Le squadre italiane in campo saranno Inter e Milan, entrambe a caccia di riscatto rispettivamente contro Shaktar Donetsk (h 18.45 in trasferta in Ucraina) e Atletico Madrid (h 21.00 in casa a San Siro). Vedremo se sarà una serata di riscossa o di rimpianti.

Di seguito il programma dettagliato di oggi, martedì 28 settembre, e le varie possibilità, fra streaming, satellite e canali in chiaro di seguire le gare.

Champions League oggi, orari partite 28 settembre: programma, tv, guida Sky, Mediaset e Prime :

Martedì 28 settembre 2021

18:45 – Ajax-Besiktas: Sky Sport e in streaming su Mediaset Infinity e Sky Go

18:45 – Shakhtar-Inter: Sky Sport e in streaming su Mediaset Infinity e Sky Go

21:00 – PSG-Manchester City: Sky Sport e in streaming su Mediaset Infinity e Sky Go

21:00 – Lipsia-Club Brugge: Sky Sport e in streaming su Mediaset Infinity e Sky Go

21:00 – Porto-Liverpool: Sky Sport e in streaming su Mediaset Infinity e Sky Go

21:00 – Milan-Atletico Madrid: Canale 5, Sky, Mediaset Infinity e in streaming su Sky Go e Mediaset Play

21:00 – Borussia Dortmund-Sporting: Sky Sport e in streaming su Mediaset Infinity e Sky Go

21:00 – Real Madrid-Sheriff: Sky Sport e in streaming su Mediaset Infinity e Sky Go

Foto: Lapresse