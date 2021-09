L’Unione Ciclistica Internazionale ha chiesto ai corridori di non usare i chetoni. La stessa UCI ha spiegato che al momento non ci sono prove che queste sostanze possano alterare le prestazioni, ma a scopo precauzionale ha chiesto di non farne uso, almeno fino a quando non sarà conclusa un’indagine a riguardo aperta negli ultimi giorni. Il massimo organo del ciclismo era stato sollecitato dalla MPCC a prendere una posizione riguardo a questa materia e, in concomitanza con i Mondiali 2021, ci sono stati sviluppi in tal senso.

La nota stampa è stata molto asciutta: “In attesa dei risultati di questa indagine, l’UCI suggerisce ai corridori di astenersi dall’uso di questa sostanza”. Va ricordato che molte squadre usano chetoni e si sonno dichiarate tranquille sui loro effetti, anche a lungo termine. Tra i team che hanno ufficialmente affermato di utilizzarli c’è la Jumbo Visma, tanto che Tom Dumoulin aveva dovuto lasciare l’MPCC (acronimo di Mouvement Pour un Cyclisme Crédible).

Foto: Lapresse