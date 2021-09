Ciclismo: Tom Dumoulin investito in allenamento. Polso rotto e stagione finita

Si chiude nel peggiore dei modi il 2021 di Tom Dumoulin. Il corridore della Jumbo-Visma ha già messo la parola fine alla sua stagione dopo un brutto incidente durante un allenamento nelle Ardennne. Il neerlandese è stato investito da una macchina e ha riportato la frattura del polso e sarà operato già questa mattina.

Il nativo di Maastricht dovrà così rinunciare alla cronometro dei Mondiali 2021, che si corrono nelle Fiandre e che erano un obiettivo dichiarato per la medaglia d’argento alle ultime Olimpiadi di Tokyo. La corsa olimpica, infatti, aveva rilanciato le ambizioni di Dumoulin, che si presentava alla rassegna iridata tra i favoriti per un posto sul podio nella gara contro il tempo e tra i possibili outsider nella gara in linea.

C’è grande amarezza e delusione per Dumoulin, che ha commento così l’incidente e la decisione di terminare la sua stagione: “È una grande delusione. La mia stagione è finita e sono molto deluso perché stavo iniziando a sentirmi di nuovo bene. Anche durante l’allenamento mi sentivo davvero molto forte e avevo grande fiducia di poter vivere un mese ad alto livello”.

Non solo il Mondiale, ma Dumuolin aveva fissato anche Il Lombardia tra gli obiettivi del suo finale di stagione: “Non vedevo l’ora. Sono corse molto adatte a me, ma purtroppo non sarà per quest’anno”.

Foto: LaPresse