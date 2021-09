Ciclismo: Rohan Dennis passa alla Jumbo-Visma

Altro gran colpo di mercato per una delle squadre più performanti del World Tour di ciclismo al maschile. La Jumbo-Visma si assicura uno dei cronoman più forti al mondo (terzo alle Olimpiadi di Tokyo, andando così a chiudere la tripletta sul podio per la compagine olandese dietro a Roglic e Dumoulin), Rohan Dennis.

L’australiano ha firmato un contratto di due anni a partire dalla prossima stagione, lascia il Team Ineos Grenadiers, dove era approdato nel 2020. Due volte campione del mondo delle prove contro il tempo, si è dimostrato anche un gregario di lusso in salita soprattutto nel Giro d’Italia 2020 vinto da Tao Geoghegan Hart.

Le sue parole: “Non vedo l’ora di affrontare le nuove sfide e sono entusiasta di unirmi probabilmente a uno dei team leader con maggior ricerca e sviluppo nel mondo professionistico. Correre al fianco di corridori del calibro di Primoz Roglic, Wout van Aert e Tom Dumoulin è qualcosa che non potevo rifiutare. Continuare a contribuire alle vittorie di GT più importanti con il team e cogliere alcune delle mie possibilità nei giri di una settimana è uno dei miei obiettivi principali. È un nuovo capitolo, ma anche un ritorno a una parte dei miei primi anni, essendo stato coinvolto con il team continentale Rabobank nel 2011. E anche essere tornato su Cervélo, la bici che ho guidato da neoprofessionista nel 2013. Mi piacerebbe per ringraziare Ineos-Grenadiers per il tempo che ho passato con loro. È stata una grande cavalcata con molti momenti e risultati fantastici, che spero di continuare con il Team Jumbo-Visma”.

Il commento del direttore sportivo Merijn Zeeman: “Ho parlato con lui per alcuni anni. È un acquisto da sogno per me, che sarà un grande supporto per i nostri corridori di GC in particolare, ma che sarà anche regolarmente in grado di inseguire lui stesso una vittoria assoluta. Non ci sono molti corridori nel gruppo che hanno le sue qualità. È una vera risorsa, molto importante nel ciclismo di oggi. È una persona con un motore molto grande che può tirare per chilometri e che può anche ridurre il gruppo in salita. È anche capace di una super cronometro in cui spesso gareggerà per la vittoria”.

Foto: Lapresse